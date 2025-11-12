NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale – La recensione della settimana

La trasformazione digitale e la crescente interconnessione dei sistemi informativi hanno imposto all’Unione Europea un profondo ripensamento delle strategie di sicurezza cibernetica. In questo scenario si colloca la direttiva NIS 2 (UE 2022/2555), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 138/2024, che ridisegna l’architettura di cybersicurezza nazionale, estendendo l’ambito di applicazione e potenziando gli obblighi di governance e vigilanza.

Il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale – Guida alle norme e alle determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, rappresenta la prima opera sistematica e completa sul nuovo impianto normativo, offrendo un’analisi integrata delle fonti europee e nazionali e delle determinazioni dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

Si tratta di un testo di riferimento per comprendere la portata del nuovo ecosistema di sicurezza digitale, in cui convergono norme tecniche, adempimenti organizzativi e profili sanzionatori.

1. Cosa troverai nel volume

L’opera si apre con una ricostruzione puntuale del contesto normativo europeo e nazionale, ponendo in relazione la direttiva NIS 2 con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), le discipline settoriali come il regolamento DORA in ambito finanziario e la direttiva CER sulla resilienza dei soggetti critici.

Un ampio capitolo è dedicato alla governance del rischio informatico, con l’analisi delle responsabilità degli organi direttivi, chiamati ora a svolgere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di sicurezza e nel controllo della loro attuazione. Vengono approfondite le misure tecniche e organizzative proporzionate, calibrate in base alla tipologia di soggetti (essenziali o importanti) e alla criticità dei servizi offerti.

Il volume affronta poi in modo dettagliato gli obblighi di notifica degli incidenti, le procedure e le tempistiche di segnalazione, e le nuove prescrizioni in materia di cifratura, con un focus sulle sfide della transizione post-quantum.

Di grande interesse anche la parte dedicata ai poteri di vigilanza e sanzione dell’ACN, che illustra la struttura ispettiva dell’Agenzia, i criteri di valutazione della conformità e le conseguenze del mancato adeguamento.

Infine, viene esaminato l’impatto sul diritto penale e processuale della Legge n. 90/2024, che ha rafforzato il quadro repressivo contro la criminalità informatica, inasprendo le pene e introducendo nuovi strumenti investigativi digitali.

2. Punti di forza del volume

Il principale punto di forza dell’opera risiede nella sua visione sistemica: l’autore (o il gruppo di autori) non si limita a un’esposizione normativa, ma guida il lettore nella comprensione delle interconnessioni tra le diverse fonti, mettendo in luce la logica unitaria che permea la nuova disciplina.

L’analisi giuridica è costantemente accompagnata da schemi esplicativi, tabelle di sintesi e richiami pratici, che rendono il testo accessibile anche a chi si avvicina alla materia da una prospettiva non strettamente tecnica.

Un altro elemento distintivo è l’attenzione al ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, descritta non solo come autorità di controllo, ma come soggetto di coordinamento strategico e promotore della cultura della sicurezza.

Il volume si distingue inoltre per la completezza dell’approfondimento tecnico-normativo, con richiami alle linee guida europee ENISA, agli standard ISO/IEC e ai modelli organizzativi adottati nei principali settori infrastrutturali.

Completano l’opera un apparato normativo aggiornato, un glossario dei termini tecnici e un indice analitico che facilita la consultazione.

3. Perché leggere questo libro

In un contesto in cui la cybersicurezza è diventata una condizione imprescindibile per la continuità aziendale e per la tutela degli interessi pubblici, il volume offre una chiave interpretativa indispensabile.

Leggerlo significa comprendere non solo gli obblighi di legge, ma anche la filosofia di fondo della direttiva NIS 2, fondata sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione dei vertici e sulla cooperazione tra pubblico e privato.

Il testo aiuta a orientarsi nel nuovo quadro regolatorio, chiarendo le ricadute operative per enti pubblici, imprese, professionisti e fornitori di servizi digitali.

È anche un utile strumento per chi desidera tradurre le prescrizioni legali in strategie di compliance efficaci, individuando i punti di contatto con la normativa sulla protezione dei dati personali e con i sistemi di gestione ISO.

Inoltre, l’approfondimento sul rafforzamento delle sanzioni penali e sull’azione dell’ACN consente di cogliere la direzione politica e giuridica verso cui si muove la sicurezza nazionale.

4. A chi è consigliata la lettura

Il volume è destinato a un pubblico ampio ma qualificato: avvocati, giuristi d’impresa, DPO, consulenti di sicurezza, dirigenti pubblici, responsabili IT e compliance officer.

Si rivolge anche ai professionisti che operano nei settori critici – energia, trasporti, finanza, sanità, infrastrutture digitali – dove la conformità alla NIS 2 è ormai un requisito imprescindibile.

Grazie al linguaggio chiaro e alla struttura modulare, il libro risulta utile anche come testo di formazione e aggiornamento, sia per percorsi accademici sia per corsi professionali in materia di cybersecurity e diritto dell’innovazione.

In definitiva, il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale – Guida alle norme e alle determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è un’opera autorevole, capace di coniugare rigore scientifico e utilità pratica: una guida essenziale per comprendere il nuovo equilibrio tra tecnologia, diritto e sicurezza nel sistema Paese.

VOLUME NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale La direttiva NIS 2 (dir. UE 2022/2555) e il suo recepimento italiano tramite il decreto legislativo n. 138/2024 rivoluzionano l’architettura di cybersicurezza del Paese.L’opera analizza l’integrazione tra la normativa NIS 2, il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e le regolamentazioni settoriali come DORA e CER.Il volume esplora i nuovi e stringenti obblighi di governance, che hanno posto gli organi direttivi al centro della gestione del rischio informatico, e tutte le misure di sicurezza proporzionate per i soggetti essenziali e importanti, l’obbligo di notifica degli incidenti con tempistiche rigorose e il rafforzamento delle misure crittografiche, inclusa la sfida della transizione post-quantum.Ampio spazio è dedicato ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’ACN, e all’impatto sul diritto penale e processuale della Legge n. 90/2024, che inasprisce le pene e introduce nuovi strumenti di contrasto alla criminalità digitale.Gian Luca BerrutiColonnello t. ST della Guardia di Finanza, è attualmente Direttore – Capo della Divisione Procedimento Sanzionatorio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Consigliere per l’Intelligenza Artificiale e la Cybersicurezza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.Giuseppe CorasanitiProfessore ordinario di Filosofia del diritto digitale e Informatica giuridica presso la Università Mercatorum di Roma. Docente a contratto di Macchine intelligenti e diritto alla Università LUISS Guido Carli. Esperto presso la Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale italiana (ACN).Pierluigi PerriAvvocato, Of Counsel presso Chiomenti, dove è responsabile della practice area Data Protection & Privacy. Professore associato in Sicurezza Informatica, Privacy e Protezione dei dati sensibili, presso l’Università degli Studi di Milano. Gian Luca Berruti, Giuseppe Corasaniti e Pierluigi Perri | Maggioli Editore 2025 34.20 € Scopri di più

