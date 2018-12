Il nuovo servizio del Medico Subito

Medico Subito: per il trattamento delle patologie minori e delle piccole urgenze

di Giuseppe Trimarchi

Medico Subito è il nuovo servizio di Rete Pas per il trattamento delle patologie minori e delle piccole urgenze traumatologiche attivo presso gli ambulatori di Via Bessi 2 a Scandicci (FI).

La finalità del servizio

Non si tratta di una postazione d’emergenza in sostituzione al pronto soccorso ospedaliero, ma di un presidio destinato a trattare esclusivamente quei casi che non rappresentano, in nessun modo, un rischio per la vita del paziente, applicando costi contenuti e ridotti tempi d’attesa.

Medico Subito tratta tutti i casi secondo i protocolli scientifici internazionali condivisi, e la certificazione di malattia o infortunio rilasciata è valida a tutti gli effetti di legge e assicurativi. Non tratta però le patologie pediatriche, le urgenze cardiovascolari e respiratorie, i traumi toracici e cranici e le urgenze collegate alla gravidanza.

Medico Subito è un servizio aperto a tutti: il paziente entrerà subito in contatto con il medico che lo visiterà in tempi rapidi. Ciò consentirà al cittadino di poter usufruire di servizi medico-sanitari ugualmente efficaci senza dover patire il disagio delle lunghe attese.

L’elemento di novità insito nel servizio consiste nella possibilità di gestire patologie minori e piccole

urgenze attraverso la presenza del Medico Pas, che prenderà in carico il paziente e ove necessario potrà contare sull’immediata disponibilità delle consulenze specialistiche e diagnostiche di Rete Pas.

Cosa è Medico Subito, il trattamento di patologie minori e piccole urgenze di Rete Pas

Medico Subito è un percorso rapido per il Medico Subito è un percorso rapido per il trattamento di patologie minori e piccole urgenze traumatologiche che Rete Pas, la rete di centri medici del no-profit in Toscana della Fondazione Pubbliche Assistenze (Pas), ha attivato presso gli ambulatori del centro medico di Scandicci. Si tratta di un’esperienza inedita sul territorio fiorentino e in Toscana che mette in campo un nuovo modello di servizio territoriale aperto alla concertazione tra un soggetto del no profit, Rete Pas, e le strutture pubbliche di Pronto Soccorso sul territorio.

