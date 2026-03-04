La pubblicazione delle Linee Guida per la gestione informativa digitale destinate alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti segna un passaggio di rilievo nel processo di attuazione del d.lgs. 36/2023. Non si tratta di un documento meramente tecnico né di un allegato operativo privo di densità normativa. Le Linee Guida si collocano, piuttosto, in quello spazio intermedio tra fonte primaria e prassi applicativa che, nel diritto amministrativo contemporaneo, contribuisce in modo decisivo alla conformazione effettiva dell’azione pubblica.
Il Codice dei contratti pubblici ha introdotto un obbligo chiaro: l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di opere di importo superiore a due milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale previsione non può essere letta come un semplice obbligo tecnologico. Essa incide sulla struttura stessa del procedimento di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera pubblica, trasformando l’informazione da elemento accessorio a infrastruttura portante del processo decisionale.
La gestione informativa digitale, nella configurazione delineata dalle Linee Guida, non coincide con il solo utilizzo di modelli tridimensionali o piattaforme collaborative. Essa rappresenta un sistema organizzato di produzione, condivisione, validazione e conservazione del dato tecnico lungo l'intero ciclo di vita dell'opera. Ciò comporta una ridefinizione sostanziale del concetto di "documentazione progettuale", che non può più essere inteso come insieme statico di elaborati, ma come flusso dinamico di informazioni interoperabili, strutturate e aggiornabili.
1. Il rilievo giuridico della gestione informativa digitale
Questa trasformazione assume rilievo giuridico sotto almeno tre profili. In primo luogo, perché la qualità del dato informativo diviene condizione di legittimità dell'azione amministrativa. Un progetto elaborato mediante strumenti di gestione informativa digitale non è soltanto più dettagliato o coordinato; è un progetto nel quale la coerenza tra livelli di progettazione, la tracciabilità delle modifiche e la verificabilità delle interferenze assumono valore probatorio e, potenzialmente, contenzioso. In secondo luogo, perché la digitalizzazione incide sulla responsabilità amministrativa, ampliando l'area di controllo e di sindacabilità delle scelte tecniche. In terzo luogo, perché la strutturazione del dato lungo il ciclo di vita dell'opera crea le condizioni per una gestione successiva più efficiente, con riflessi diretti sulla fase manutentiva e sulla sostenibilità economica dell'investimento pubblico.
2. Governance dell’informazione e verifica del progetto
Le Linee Guida insistono, con coerenza, sulla necessità di integrare la gestione informativa digitale nella governance dell’ente. Non si tratta di delegare a un software o a un consulente esterno la produzione di modelli, ma di costruire un sistema interno capace di definire requisiti informativi, controllarne il rispetto e garantire l’interoperabilità tra soggetti diversi. Il cuore del sistema è l’Ambiente di Condivisione Dati, concepito come spazio digitale strutturato nel quale le informazioni vengono prodotte, archiviate, validate e rese disponibili secondo livelli di autorizzazione predefiniti. Questo ambiente non è un mero archivio elettronico; è il luogo nel quale si cristallizza la storia informativa dell’opera.
La centralità del dato comporta, inevitabilmente, una ridefinizione del rapporto tra progettazione e controllo. La verifica del progetto non può più limitarsi alla congruità formale degli elaborati, ma deve estendersi alla coerenza informativa del modello, alla completezza dei parametri inseriti e alla conformità rispetto ai requisiti informativi definiti a monte. In questo senso, la gestione informativa digitale introduce una dimensione quasi “metaprogettuale”, nella quale l’oggetto della verifica non è soltanto il contenuto tecnico, ma la struttura stessa dell’informazione.
3. Continuità informativa e impatto sistemico della digitalizzazione
Un aspetto particolarmente significativo riguarda la continuità informativa tra le diverse fasi del ciclo di vita. Le Linee Guida sottolineano come la gestione informativa digitale debba garantire il passaggio coerente dei dati dalla fase di progettazione a quella esecutiva e, successivamente, a quella gestionale. Ciò implica che il modello informativo non si esaurisca con l’approvazione del progetto o con il collaudo dell’opera, ma costituisca la base per la manutenzione, la programmazione degli interventi futuri e la valutazione delle prestazioni. In questa prospettiva, la digitalizzazione assume una dimensione strategica, incidendo sulla capacità dell’amministrazione di governare il patrimonio pubblico nel lungo periodo.
La portata innovativa delle Linee Guida emerge anche nella valorizzazione dell’interoperabilità e dei formati aperti. L’obiettivo non è creare ecosistemi chiusi o dipendenti da specifici fornitori tecnologici, ma favorire la circolazione del dato tra piattaforme diverse, nel rispetto di standard condivisi. Tale scelta non è neutra sotto il profilo giuridico, poiché incide sulla concorrenza, sulla neutralità tecnologica e sulla possibilità per le stazioni appaltanti di evitare fenomeni di lock-in. La gestione informativa digitale, così intesa, diventa anche strumento di tutela dell’interesse pubblico alla libera competizione e alla trasparenza.
È necessario cogliere, inoltre, la connessione tra le Linee Guida e il più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. La strutturazione del dato tecnico nelle opere pubbliche dialoga con i principi del Codice dell’amministrazione digitale, con le politiche di interoperabilità e con le strategie nazionali di trasformazione digitale. L’opera pubblica non è più soltanto un manufatto fisico, ma un sistema informativo complesso, il cui valore risiede anche nella qualità e accessibilità delle informazioni che la descrivono.
Questa evoluzione comporta un cambiamento culturale profondo. La digitalizzazione non può essere ridotta a un adempimento formale o a un obbligo imposto dall’alto. Essa richiede una revisione dei processi decisionali, una pianificazione accurata dei requisiti informativi e una formazione adeguata del personale coinvolto. Le Linee Guida, pur mantenendo un impianto tecnico, trasmettono un messaggio chiaro: la gestione informativa digitale è parte integrante della buona amministrazione.
Sul piano sistemico, il passaggio dalla documentazione tradizionale al modello informativo strutturato rappresenta una delle trasformazioni più significative del diritto dei lavori pubblici degli ultimi decenni. Se correttamente implementata, la gestione informativa digitale può ridurre il rischio di varianti in corso d’opera, migliorare la previsione dei costi, aumentare la trasparenza e rafforzare la tracciabilità delle decisioni. Se attuata in modo superficiale, rischia invece di generare complessità aggiuntiva e contenzioso.
Le Linee Guida del MIT costituiscono, in definitiva, uno strumento di accompagnamento imprescindibile per rendere effettivo l’obbligo di digitalizzazione previsto dal Codice dei contratti pubblici. Esse non introducono un nuovo diritto, ma contribuiscono a definire il contenuto concreto di un obbligo già esistente, precisandone le modalità attuative e chiarendo che la gestione informativa digitale non è una scelta organizzativa discrezionale, bensì un elemento strutturale dell’azione amministrativa nel settore delle opere pubbliche.
La vera sfida non risiede nell’adozione di software o nella redazione di capitolati informativi, ma nella capacità di integrare stabilmente il dato digitale nella cultura amministrativa. Solo in questa prospettiva la gestione informativa digitale potrà diventare ciò che il legislatore ha inteso: non un adempimento, ma un fattore di qualità dell’investimento pubblico e di razionalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’opera.
