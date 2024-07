Lavoro straordinario: anche con autorizzazione implicita deve essere retribuito

In particolare, il dipendente aveva richiesto il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio di “dialisi estiva”, in quanto lo stesso aveva svolto tali prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro e, pertanto, lo stesso ha richiesto il pagamento dello straordinario. L’infermiere, per tale finalità, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito “ASP”), chiedendo il pagamento delle prestazioni c.d. aggiuntive. In merito, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, aveva disatteso la domanda, revocando il decreto ingiuntivo , e ritenendo che la vicenda non è disciplinata dal CCNL Comparto Sanità, bensì da una legislazione speciale [1] . La Corte, in aggiunta, ha ritenuto che, essendo mancate allegazione e prova dei fatti costitutivi della prestazione aggiuntiva , tra cui l’autorizzazione regionale e le condizioni soggettive dei lavoratori e, inoltre, mancando una disciplina contrattuale definitoria dei compensi , la domanda del dipendente andava disattesa. Pertanto, seppure il dipendente aveva svolto lavoro straordinario, mancando l’autorizzazione regionale alle prestazioni aggiuntive, le somme non gli sono state riconosciute dalla Corte d’Appello. A riguardo, la Corte di Cassazione, pur condividendo il ragionamento della Corte d’Appello, aggiunge che l’ipotesi delle prestazioni c.d. “aggiuntive” è in effetti speciale e, seppure gli elementi citati siano carenti, bisogna considerare che è stata l’ASP che, in qualità di datore di lavoro, ha richiesto al lavoratore le prestazioni oltre il debito orario e, con tali prestazioni, l’ente ha percepito dei ricavi. Pertanto, il datore di lavoro in questione ha acconsentito allo svolgimento di tale prestazione , acquisendo anche un guadagno. In quest’ottica, lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non richiama solo la fattispecie delle prestazioni c.d. “aggiuntive”, ma anche quelle del lavoro straordinario ; quindi, il tema diviene quello della remunerazione delle prestazioni sulla base della disciplina dello straordinario. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni):

2. Conclusione



Sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche quando la richiesta di autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo nazionale, maturando quindi un diritto al compenso. L’applicabilità, infatti, dell’’articolo 2126 del c.c. [2] prevede come unico elemento l’autorizzazione datoriale. Invece, il riconoscimento del diritto alle prestazioni c.d. aggiuntive, è subordinato al ricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, nonché della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi. Tuttavia, pur in mancanza di tali presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario è configurabile come lavoro straordinario e, quindi, il prestatore matura un diritto al compenso, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’articolo 2126 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica.

In sintesi, un lavoratore, preventivamente autorizzato dall’amministrazione, che ha prestato attività lavorativa oltre il debito orario, in violazione di una normativa che prevedeva l’autorizzazione regionale, ha diritto al compenso straordinario.

Una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore che gravano le divergenze rispetto agli impegni di spesa e, tali divergenze, possono certo impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti, ma semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità della PA, in particolare dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni.

Va detto, inoltre, che per “autorizzazione” nell’ambito del lavoro straordinario si intende che le prestazioni sono svolte con il consenso del medesimo e che tale consenso può essere anche “implicito”. Dal punto di vista, quindi, della remunerazione del lavoratore ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico, anche solamente implicito, del datore di lavoro e non contro la volontà di questi. Non rileva, perciò, il fatto che siano osservate forme, né che l’autorizzazione si manifesti come invalida, oppure inidonea al suo scopo originario.

La Corte di Cassazione, infine, precisa che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’articolo 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano un’autorizzazione, oppure con le regole della normativa sui vincoli di spesa, ma va considerato che una prestazione, come quella del lavoro straordinario, svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro, va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’articolo 36 della Costituzione.