La perdita del rapporto parentale – Scheda di Diritto

La perdita del rapporto parentale rappresenta una figura giuridica di rilevanza soprattutto nell’ambito del danno non patrimoniale . Si tratta del pregiudizio subito da un soggetto a seguito della morte di un congiunto (genitore, figlio, fratello, coniuge, convivente stabile) causata dal fatto illecito di un terzo.

Non si configura un danno patrimoniale, salvo nei casi in cui la persona deceduta contribuiva concretamente al mantenimento del congiunto superstite. Al contrario, si tratta di un danno morale ed esistenziale che incide sul diritto alla famiglia, affetti e relazioni, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, nonché dagli articoli 8 della CEDU e 24 della Carta di Nizza.

2. Natura del danno da perdita del rapporto parentale



La Corte di Cassazione ha qualificato la perdita del rapporto parentale come danno autonomo, non riconducibile unicamente al dolore psichico, bensì anche alla privazione duratura di una relazione affettiva rilevante.

Si tratta quindi di un danno non patrimoniale che può avere varie componenti: