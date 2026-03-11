VOLUME

Da istituto “classico” del diritto civile, la nuda proprietà è oggi un’operazione contrattuale complessa, dove contano dettagli decisivi: clausole, garanzie, riparto degli oneri, spese e lavori, opponibilità a terzi, oltre ai riflessi fiscali e successori. Questo volume offre una guida pratica per impostare correttamente la vendita della nuda proprietà e le fattispecie collegate, con strumenti immediatamente spendibili nella redazione e nel controllo degli atti. Cosa trovi nel volume Inquadramento dell’istituto: nuda proprietà, usufrutto e diritti reali parziari, con ricadute operative. Rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario: diritti, obblighi, oneri, manutenzioni e rimedi in caso di conflitto o deterioramento. Contratto di vendita: forma, requisiti, clausole tipiche e pattuizioni a tutela delle parti (anche nelle ipotesi “sensibili”, familiari o con patti di mantenimento). Fiscalità e agevolazioni: imposte indirette e dirette, base imponibile, plusvalenze, IMU e criticità applicative. Profili successori: effetti della riserva di usufrutto, azioni degli eredi lesi, estinzione dell’usufrutto e consolidazione della piena proprietà. Clausole notarili e casistica: tutele per venditore/usufruttuario e acquirente, usufrutto congiuntivo e successivo. Operazioni e strumenti “evoluti”: trust, fondi immobiliari, veicoli societari, prestito ipotecario vitalizio e alternative alla vendita. Allegati operativi: checklist, schemi, facsimile e una selezione di prompt utilizzabili anche online per verifiche documentali e costruzione di clausole coerenti col caso concreto. Se gestisci compravendite, pianificazione patrimoniale o contenziosi immobiliari, questo testo ti aiuta a ridurre l’incertezza, prevenire conflitti e impostare atti più solidi fin dalla fase di trattativa. Acquistalo ora per avere una traccia operativa pronta all’uso nella pratica quotidiana.

Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2026