Nel panorama delle operazioni immobiliari, la vendita della nuda proprietà rappresenta uno strumento sempre più utilizzato per conciliare esigenze patrimoniali, pianificazione successoria e gestione della liquidità. Tuttavia, si tratta di un istituto giuridico complesso, che richiede competenze tecniche sia sul piano contrattuale sia su quello fiscale e successorio. Il volume La nuda proprietà immobiliare – Guida operativa alla vendita: clausole contrattuali, fiscalità, profili successori e gestione del rischio, disponibile su Shop Maggioli e Amazon, nasce proprio con l’obiettivo di fornire una guida chiara, operativa e completa per orientarsi in questo ambito. L’opera affronta il tema con un taglio pratico, mettendo a disposizione strumenti concreti per professionisti e operatori del settore che si trovano a gestire operazioni di compravendita della nuda proprietà.
1. Cosa troverai nel volume “La nuda proprietà immobiliare”
Il volume propone un’analisi sistematica dell’istituto della nuda proprietà immobiliare, partendo dalle basi giuridiche fino ad arrivare agli aspetti più operativi e applicativi.
In primo luogo vengono illustrati i fondamenti civilistici della nuda proprietà e dell’usufrutto, con particolare attenzione alla struttura del diritto reale e alle modalità con cui si realizza la separazione tra proprietà e godimento del bene. Questa parte consente al lettore di comprendere con chiarezza la logica giuridica che regola tali operazioni.
Una sezione centrale è dedicata alla vendita della nuda proprietà, analizzata nelle sue diverse fasi: dalla valutazione economica dell’immobile alla definizione delle condizioni contrattuali. Il testo approfondisce in modo puntuale le clausole contrattuali più rilevanti, offrendo indicazioni utili per la redazione degli atti e per la gestione delle situazioni più frequenti nella prassi.
Grande spazio è riservato anche alla fiscalità delle operazioni, con l’esame delle imposte applicabili e delle modalità di calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà. L’analisi consente di comprendere come impostare correttamente l’operazione anche sotto il profilo tributario, evitando errori che potrebbero incidere sulla convenienza dell’operazione.
Il volume affronta inoltre i profili successori, tema particolarmente delicato quando la vendita della nuda proprietà si inserisce in strategie di pianificazione patrimoniale. Vengono esaminati i possibili effetti sull’eredità e le implicazioni nei rapporti tra eredi.
Infine, l’opera dedica attenzione alla gestione del rischio, analizzando le criticità che possono emergere nella prassi e proponendo soluzioni operative per prevenirle o affrontarle.
2. Punti di forza del volume
Uno dei principali punti di forza del libro è il suo taglio fortemente operativo. L’autore non si limita a descrivere l’istituto dal punto di vista teorico, ma offre strumenti concreti per applicarlo nella pratica professionale.
Un altro elemento distintivo è l’attenzione alle clausole contrattuali, analizzate nel dettaglio per evidenziarne funzione, utilità e possibili criticità. Questo rende il volume particolarmente utile per chi si occupa della redazione o della verifica degli atti di compravendita.
La trattazione risulta inoltre completa e multidisciplinare, perché integra profili civilistici, fiscali e successori. Tale approccio consente al lettore di avere una visione complessiva dell’operazione, evitando una lettura frammentata del tema.
Infine, il testo si distingue per la chiarezza espositiva, che rende accessibili anche i passaggi più tecnici e consente di utilizzare il volume come guida di consultazione nella pratica professionale.
3. Perché leggere questo libro?
Leggere questo volume significa acquisire una comprensione approfondita di uno strumento giuridico sempre più utilizzato nel mercato immobiliare. La vendita della nuda proprietà rappresenta infatti una soluzione interessante sia per chi desidera monetizzare il proprio patrimonio immobiliare mantenendo il diritto di abitazione, sia per chi intende effettuare un investimento nel lungo periodo.
Il libro aiuta a comprendere quando e come utilizzare correttamente questo istituto, evitando errori nella strutturazione dell’operazione e nella gestione degli aspetti fiscali e successori.
Per i professionisti, rappresenta anche un valido supporto per affrontare le problematiche più ricorrenti nella pratica, grazie alle indicazioni operative e all’analisi delle possibili criticità.
4. A chi è consigliata la lettura
La lettura del volume La nuda proprietà immobiliare – Guida operativa alla vendita: clausole contrattuali, fiscalità, profili successori e gestione del rischio, disponibile su Shop Maggioli e Amazon, è particolarmente consigliata a notai, avvocati, commercialisti e consulenti patrimoniali, che si occupano della strutturazione e della gestione di operazioni immobiliari.
Il libro può risultare utile anche per agenti immobiliari e operatori del settore, che vogliono approfondire gli aspetti giuridici e fiscali della vendita della nuda proprietà per offrire un servizio più qualificato ai propri clienti.
Infine, l’opera può interessare anche proprietari di immobili e investitori, che desiderano comprendere meglio le opportunità e i rischi legati a questa particolare modalità di trasferimento della proprietà immobiliare.
La nuda proprietà immobiliare
Da istituto “classico” del diritto civile, la nuda proprietà è oggi un’operazione contrattuale complessa, dove contano dettagli decisivi: clausole, garanzie, riparto degli oneri, spese e lavori, opponibilità a terzi, oltre ai riflessi fiscali e successori. Questo volume offre una guida pratica per impostare correttamente la vendita della nuda proprietà e le fattispecie collegate, con strumenti immediatamente spendibili nella redazione e nel controllo degli atti. Cosa trovi nel volume Inquadramento dell’istituto: nuda proprietà, usufrutto e diritti reali parziari, con ricadute operative. Rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario: diritti, obblighi, oneri, manutenzioni e rimedi in caso di conflitto o deterioramento. Contratto di vendita: forma, requisiti, clausole tipiche e pattuizioni a tutela delle parti (anche nelle ipotesi “sensibili”, familiari o con patti di mantenimento). Fiscalità e agevolazioni: imposte indirette e dirette, base imponibile, plusvalenze, IMU e criticità applicative. Profili successori: effetti della riserva di usufrutto, azioni degli eredi lesi, estinzione dell’usufrutto e consolidazione della piena proprietà. Clausole notarili e casistica: tutele per venditore/usufruttuario e acquirente, usufrutto congiuntivo e successivo. Operazioni e strumenti “evoluti”: trust, fondi immobiliari, veicoli societari, prestito ipotecario vitalizio e alternative alla vendita. Allegati operativi: checklist, schemi, facsimile e una selezione di prompt utilizzabili anche online per verifiche documentali e costruzione di clausole coerenti col caso concreto. Se gestisci compravendite, pianificazione patrimoniale o contenziosi immobiliari, questo testo ti aiuta a ridurre l’incertezza, prevenire conflitti e impostare atti più solidi fin dalla fase di trattativa. Acquistalo ora per avere una traccia operativa pronta all’uso nella pratica quotidiana.
Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2026
22.80 €
