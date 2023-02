Funzione rieducativa della pena per il detenuto sordo

[1] Art 27 Cost. Parte I Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I Rapporti civili.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].

Non è ammessa la pena di morte.

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Sezione 504, Rehabilitation Act del 1973, Sezione 794. Non discriminazione nell'ambito di sovvenzioni e programmi federali.

(a) Promulgazione di norme e regolamenti

Negli Stati Uniti nessun individuo diversamente abile, come definito nella sezione 705 (20) di questo titolo, sarà escluso dalla partecipazione, gli verranno negati i benefici o sarà soggetto a discriminazione nell’ambito di qualsiasi programma o attività che riceve assistenza finanziaria federale o nell’ambito di qualsiasi programma o attività condotta da qualsiasi agenzia esecutiva o dal servizio postale degli Stati Uniti. Il capo di ciascuna di tali agenzie promulgherà i regolamenti che potrebbero essere necessari per apportare le modifiche a questa sezione apportate dal Rehabilitation, Comprehensive Services, and Development Disabilities Act del 1978. Copie di qualsiasi regolamento proposto devono essere presentate agli appropriati comitati autorizzativi di al Congresso, e tale regolamento può entrare in vigore non prima del trentesimo giorno successivo alla data in cui tale regolamento è stato sottoposto a tali comitati.

