Intermediazione finanziaria -Scheda di Diritto

L’intermediazione finanziaria consiste nell’attività svolta da enti autorizzati che mettono in contatto risparmiatori e investitori, facilitando il trasferimento di risorse finanziarie. È regolata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), D.Lgs. 58/1998.

Intermediazione Bancaria : Le banche raccolgono depositi dai risparmiatori e concedono prestiti agli investitori. Intermediazione Mobiliare : Coinvolge la compravendita di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, derivati. Gestione Collettiva del Risparmio : Fondi comuni di investimento, SICAV, che raccolgono risorse da una pluralità di risparmiatori per investirle in portafogli diversificati. Intermediazione Assicurativa : Coinvolge la raccolta di premi assicurativi e l’investimento delle risorse in strumenti finanziari.

4. Normativa di riferimento



Testo Unico della Finanza (TUF): D.Lgs. 58/1998, che disciplina l’intermediazione finanziaria in Italia.

Regolamento CONSOB: La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa emette regolamenti attuativi del TUF.

Direttive e Regolamenti UE: MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive).