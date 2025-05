L’Intelligenza Artificiale in tribunale: il ddl approvato dal Senato

C’è qualcosa di profondamente umano – e insieme paradossale – nell’idea di voler regolamentare l’intelligenza artificiale tramite il Codice penale. Un po’ come voler insegnare a un algoritmo l’empatia con una circolare ministeriale. Eppure, è proprio questo il tentativo, audace e necessario, che il Disegno di Legge n. 1146 (alias DDL AI) approvato dal Senato italiano nel marzo 2025 ha intrapreso.

Lo scopo? Disciplinare l’impiego dell’IA in ambito giudiziario, amministrativo e penale. L’esito? Ancora incerto. Ma le premesse sono chiare: il diritto si rifiuta di restare spettatore di una trasformazione epocale, e decide – per una volta – di giocare d’anticipo.

Vediamo allora, da giuristi, cosa c'è davvero dentro questo testo e quali saranno le ricadute per la procedura civile, il Codice penale e il concetto stesso di giustizia.

1. Giustizia e algoritmi: un matrimonio combinato?

Il DDL AI – formalmente intitolato “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” – nasce con l’intento di delineare un quadro normativo per l’uso dell’IA nei servizi pubblici, nella giustizia e nella pubblica amministrazione. In particolare, si concentra su due binari paralleli: da un lato, modificare disposizioni già esistenti (come il Codice di procedura civile e quello penale),

(come il Codice di procedura civile e quello penale), dall'altro, delegare al Governo l'adozione di decreti legislativi per completare la regolazione entro dodici mesi. Già qui si profila una scelta metodologica importante: il legislatore non definisce l'IA (rimandando implicitamente al Regolamento UE 2024/1689, c.d. AI Act), ma ne disciplina gli effetti. Come se si dicesse: non so cosa sei, ma so che hai bisogno di limiti.

2. Procedura civile: l’intelligenza artificiale non sale sullo scranno

Uno degli aspetti più delicati è l’introduzione dell’art. 4 nel DDL, che modifica la competenza giurisdizionale nei procedimenti relativi ai sistemi di IA: questi casi saranno affidati esclusivamente al Tribunale, escludendo i giudici di pace.

Scelta logica? Forse. Ma il sottotesto è interessante: il legislatore considera le controversie sull’IA troppo complesse per la giurisdizione onoraria. Dunque, l’IA sale in aula, ma solo nei tribunali maggiori.

Allo stesso tempo, si precisa che l’intelligenza artificiale può essere usata nella gestione amministrativa della giustizia, ma non nelle decisioni giudiziarie. Una rassicurazione che vale oro, in tempi in cui ChatGPT è consultato anche per fare ricorso al TAR.

3. IA come ausilio, non come giudice: bene, ma…

Il principio è chiaro: l’intelligenza artificiale può assistere il giudice, non sostituirlo. Eppure, viene da chiedersi: cosa succede quando il supporto diventa dipendenza?

Immaginiamo un sistema di IA che: genera schemi di sentenza,

classifica automaticamente i fascicoli,

suggerisce orientamenti giurisprudenziali. Tutto perfetto. Finché non ci accorgiamo che la discrezionalità si assottiglia, e che la macchina detta il ritmo e il contenuto della decisione, anche se formalmente la firma resta del magistrato.

È qui che il DDL mostra un’ambiguità: vieta l’uso decisionale diretto, ma non affronta il tema dell’influenza sistemica. Il rischio, come ha detto qualcuno, è che il giudice diventi il notaio dell’algoritmo.

4. Codice penale: la colpa è dell’IA?

Ma è nel penale che il DDL si fa più muscolare. Tre le novità principali:

a) Aggravanti specifiche

Viene introdotta una circostanza aggravante comune per i reati commessi “mediante sistemi di intelligenza artificiale”. Una seconda aggravante – più grave – si applica agli attentati contro i diritti politici del cittadino se commessi tramite IA.

Siamo al cuore del problema: l’IA come strumento di lesione dei diritti fondamentali. Non è tanto una questione di dolo o colpa, quanto di responsabilità tecnica e giuridica.

b) Un nuovo reato: la diffusione illecita di contenuti AI

Si introduce una nuova fattispecie penale per chi “diffonde contenuti generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale, al fine di danneggiare l’onore, la reputazione o l’identità di una persona”.

Una norma pensata per arginare deepfake, video alterati, immagini pornografiche non consenzienti, e altri orrori digitali. Una risposta necessaria, ma anche problematica: chi stabilisce se un contenuto è “manipolato”? E soprattutto: come si dimostra l’intento lesivo in un contesto di diffusione virale?

5. L’etica algoritmica non si scrive con il Codice penale

Nel DDL c’è molto diritto, ma poca etica. Eppure, nel rapporto tra giustizia e intelligenza artificiale, la questione morale è centrale. Come garantire la non discriminazione algoritmica nei sistemi predittivi usati per valutare la recidiva?

nei sistemi predittivi usati per valutare la recidiva? Come evitare che l’IA riproduca bias storici , specie in ambito penale, dove il margine d’errore è inaccettabile?

, specie in ambito penale, dove il margine d’errore è inaccettabile? Chi è responsabile se un sistema suggerisce una misura cautelare errata? Su questi temi, il DDL è silente o evasivo. E questo è un problema, perché senza un quadro etico robusto, ogni norma rischia di diventare un’ipocrisia legalizzata.



6. Il nodo della delega legislativa

Una parte consistente del DDL è composta da deleghe al Governo per l’adozione di futuri decreti legislativi. Il rischio è evidente: l’architettura normativa sarà costruita fuori dal Parlamento, con margini di discrezionalità notevoli.

Se da un lato questa scelta permette una maggiore agilità, dall’altro depaupera il confronto pubblico e affida a tecnici (o peggio, a lobbisti) il compito di disegnare la giustizia del futuro