AI Continent Action Plan: il piano AI per l’intelligenza artificiale

Il 9 aprile 2025 la Commissione Europea ha presentato l’AI Continent Action Plan, una delle strategie più ambiziose mai elaborate dall’Unione nel settore tecnologico. Non si tratta dell’ennesimo documento programmatico: qui parliamo di una vera e propria dichiarazione d’intenti che mira a trasformare l’Europa in un continente leader nell’intelligenza artificiale. Per farlo, Bruxelles punta su cinque pilastri fondamentali: infrastrutture informatiche, investimenti, sostenibilità, competenze e revisione del quadro normativo.

In questo articolo analizzeremo in profondità il piano, le sue implicazioni strategiche, i possibili ostacoli e gli intrecci con la normativa vigente come il GDPR e il futuro AI Act.

1. Infrastruttura informatica: gigafactory dell’IA

La sfida della potenza computazionale

Nel nuovo scenario dell’IA, chi possiede la capacità di addestrare modelli di frontiera detiene una forma di sovranità tecnologica. Gli Stati Uniti e la Cina lo hanno capito da tempo. L’Europa, invece, è rimasta indietro, stretta tra la carenza di supercomputer e la frammentazione delle risorse.

Con l’AI Continent Action Plan, la Commissione propone la creazione delle AI Gigafactories: infrastrutture pubbliche di calcolo ad alte prestazioni, capaci di offrire agli innovatori, ricercatori e startup europee la potenza necessaria per competere a livello globale.



Cosa sono le Gigafactories?

Non parliamo di semplici data center. Le Gigafactories saranno: Alimentate da energie rinnovabili .

. Dotate di oltre 100.000 processori specializzati .

. Ottimizzate per minimizzare l’impatto ambientale attraverso sistemi di riciclo energetico e idrico.

Focalizzate su “moonshots” strategici: sanità, biotecnologie, robotica, ricerca scientifica. RAISE: il Consiglio Europeo per l’AI

2. Investimenti massicci: il Progetto InvestAI

Il fabbisogno finanziario

L’intelligenza artificiale è un pozzo senza fondo in termini di risorse. La Commissione stima la necessità di mobilitare oltre 200 miliardi di euro nei prossimi anni. Una cifra astronomica, che dovrebbe provenire da: Fondi pubblici europei e nazionali.

Investimenti privati.

Nuovi strumenti finanziari come lanci di fondi venture capital europei dedicati esclusivamente all’IA. InvestAI: struttura e finalità

InvestAI è la piattaforma pensata per canalizzare questi investimenti. Essa si articolerà su tre linee principali: Sostegno alle startup deep tech .

. Finanziamento alla ricerca avanzata .

. Supporto alla trasformazione digitale delle PMI. La filosofia è chiara: non bastano regolamentazioni illuminate, servono soldi veri per scalare le innovazioni.

3. Sostenibilità: IA verde e responsabile

Un’IA che rispetta il Pianeta

Una delle accuse più pesanti mosse all’addestramento dei grandi modelli è l’impronta ecologica insostenibile. L’UE vuole spezzare questa narrativa.

Le AI Gigafactories saranno: Interamente alimentate da energie rinnovabili .

. Progettate secondo criteri di circular economy .

. Sottoposte a audit ambientali regolari. La Commissione ambisce a creare il primo modello di AI sostenibile by design.



Il nesso con il GDPR

Interessante notare che la sostenibilità viene interpretata anche come un’estensione del principio di responsabilizzazione (accountability) già previsto dal GDPR (art. 5, par. 2). In pratica: chi sviluppa IA su larga scala dovrà dimostrare non solo di rispettare la privacy, ma anche l’ambiente.

4. Formazione e competenze: la sfida umana

Talento europeo cercasi

L’Europa ha un potenziale umano straordinario, ma è disperso e sottoutilizzato. Il piano prevede: Master in AI finanziati dall’UE.

finanziati dall’UE. Creazione di Centri di eccellenza accademica .

. Iniziative per attrarre talenti extra-UE con visti rapidi. Non è un segreto: l’IA è una guerra di cervelli prima ancora che di algoritmi.



Istruzione continua e riqualificazione

Oltre ai giovani talenti, il piano prevede programmi di reskilling per lavoratori in settori a rischio automazione. L’obiettivo è evitare che l’IA aumenti la polarizzazione sociale.



5. Revisione del quadro normativo: più agilità, non meno tutele

L’AI Act e le sue criticità

L’AI Act è stato salutato come un capolavoro di equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Tuttavia, molte imprese lamentano: Costi di compliance elevati.

Processi autorizzativi lenti.

Incertezza giuridica. Le modifiche proposte

L’Action Plan prevede: Semplificazioni procedurali per le applicazioni a basso rischio.

per le applicazioni a basso rischio. Sandboxes regolamentari su scala europea.

su scala europea. Chiarimenti sui requisiti di conformità per evitare interpretazioni divergenti tra Stati membri. La sfida è duplice: mantenere elevata la protezione dei diritti fondamentali (privacy, non discriminazione, sicurezza) e, contemporaneamente, non soffocare l’innovazione.



Impatti attesi: opportunità e rischi

Opportunità Leadership europea nell’IA di frontiera.

Crescita economica nei settori strategici.

Sovranità tecnologica rafforzata. Rischi Ritardi nell’attuazione dovuti a lentezze burocratiche.

Rischio di sperequazioni tra Stati membri più e meno preparati.

Sovrapposizioni normative tra GDPR, AI Act e nuove iniziative.