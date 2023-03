Indennizzo diretto e litisconsorzio obbligatorio del responsabile civile

1. La Suprema Corte ritorna

Con la sentenza numero 4994 del 16/02/2023, pres. Travaglino e relatore Vincenti, la Suprema Corte, confermando suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale, ribadisce che l’art. 144 III comma del Codice delle Assicurazioni è applicabile anche nella procedura di indennizzo diretto ex. art. 149 cda, e quindi nel giudizio promosso dal danneggiato contro il proprio assicuratore.

La vicenda trae origine da una azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno fisico patito da un automobilista in seguito ad un incidente della strada. Questi conveniva in giudizio in primo grado il solo proprio assicuratore, senza citare anche il proprietario del veicolo danneggiante.

Come noto, l’art. 144 III comma del Codice delle Assicurazioni dispone che nel giudizio in danno dell’assicuratore è chiamato anche il “responsabile del danno”. La Suprema Corte da tempo ha individuato nel proprietario del veicolo antagonista il responsabile del danno, superando un contrasto tra le corti di merito fra chi lo identificava con il conducente, l’assicurato eventualmente anche non proprietario e il proprietario medesimo.

Il danneggiato ottiene vittoria in primo e in secondo grado. Ricorre per Cassazione la Compagnia assicuratrice, ex. art. 360 n. 4, per censurare la nullita’ della sentenza per violazione dell’integralita’ del contraddittorio.

In particolare l’assicuratore, afferma nel primo motivo di ricorso che il litisconsorzio del proprietario del veicolo è previsto per tutte le azioni disciplinare dal codice delle assicurazioni e, quindi, anche per quella di cui all’art. 149, comunemente detta indennizzo diretto.

