Il Project Financing: una peculiare forma di collaborazione pubblico-privato

Federico Muzzati*

Sommario:

1. Brevi cenni introduttivi di inquadramento generale.

2. La sequenza procedimentale delle operazioni di finanza di progetto. Uno sguardo d’insieme.

3. Il Project Financing quale species di Partenariato Pubblico-Privato e il trait d’union con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

4. Il quadro normativo vigente: gli artt. 183 e ss. del D.lgs. 50/2016.

5. Conclusioni: tra obiettivi futuri e alcune proposte.

Brevi cenni di inquadramento generale

In principio, appare senza dubbio necessitato cercare di inquadrare sistematicamente questo particolare istituto – non afferente solo e soltanto al diritto amministrativo –, il Project Financing (d’ora in poi P.F.)[1], traducibile correttamente in “finanza di progetto”[2].

È bene comprendere e sottolineare sin da subito come questo si estrinsechi in una davvero complessa operazione, dalle molte variabili, coinvolgente più settori e discipline, in apparenza tra di loro non dialoganti e collegate.

Infatti, apparirà evidente a breve come si vada ad “abbracciare”: non solo il diritto – in particolar modo, il settore amministrativo, pubblico, civilistico, societario, tributario, fallimentare, ed altri – ma anche l’economia, la finanza, ed infine, sia pur “incidentalmente”, l’ingegneria[3].

A seguito di questo conciso, ma doveroso incipit, giunge il momento in cui tentare di offrire una definizione della finanza di progetto, posto che ancor oggi, non ne esiste una universalmente valida, chiarificatrice ed accettata dai più, tant’è, che, more solito, dottrina e giurisprudenza, non sempre convergono sul punto.

Di più, come già cennato, il P.F. può essere valutato sotto diversi e più punti di vista e in differenti ambiti[4].

Esiste però una nozione assai ricorrente e diffusa, seppur non recentissima che permette a tutta prima di comprendere cosa rappresenti questa “particolare operazione” e quale siano le sue concrete modalità di funzionamento.

In accordo ad essa, “il Project Financing consiste in un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore fa affidamento, sin dallo stadio iniziale, sul flusso di cassa (cash flow) e sugli utili dell’unità economica in oggetto, come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito”[5].

Tentando di assurgersi a meri esegeti, si nota come si discuta di una modalità di finanziamento ad un soggetto, ove colui che lo ha erogato “guarda” ai flussi di cassa (c.d. cash flow) prodotti dal bene ovvero dal servizio offerto, al fine di ottenerne la restituzione, ed ovviamente anche una remunerazione[6]; qualora il finanziato dovesse rendersi inadempiente, il finanziatore potrà agire per ottenere coattivamente la soddisfazione della propria pretesa creditoria, rivalendosi sull’attività economica direttamente posta in essere[7] e gestita dal soggetto che ha ricevuto il quantum[8].

Si constata immediatamente però come tale prospettiva, sì permetta di capire – seppur molto in breve – come si realizzi una simile procedura, ma per converso, si soffermi solo sull’ambito e sull’aspetto puramente economico, tralasciando l’intero orizzonte giuridico (amministrativo), che qui risulta “dimenticato” sullo sfondo, quasi come un semplice osservatore inerte[9].

Infatti, il minimo comun denominatore di tutte le definizioni di stampo economico-finanziario è rappresentato dall’intrattenersi solo sull’aspetto (certamente centrale e fondamentale) dell’operazione di finanziamento, senza però prendere in considerazione tutti gli altri punti focali che la finanza di progetto può offrire.

Per acclarare ancor di più quanto testè detto, basti osservare la seguente illustrazione, secondo cui “Il Project Financing, è una tecnica finanziaria costituita da un pacchetto di prodotti e servizi bancari e finanziari, avente lo scopo di realizzare una nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma, attraverso opportune allocazioni dei rischi e dei corrispondenti rendimenti tra soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione”[10].

Ora però è tempo di passare ad indagare il fenomeno dal lato più eminentemente amministrativistico, ricercando se e in che modo, la dottrina e soprattutto la giurisprudenza lo abbiano descritto; è bene chiarire come questo non rappresenti una autonoma e completamente disciplinata entità giuridica, bensì una figura ibrida che per sua natura e fisionomia si presta a non poter essere incernierata in rigide e predeterminate categorie schematiche.

Prima di indagare caratteristiche, ruolo e meccanismi funzionali della finanza di progetto rispetto all’agire dei soggetti pubblici, appare significativo rifarsi ad alcuni incisi giurisprudenziali che ne hanno ben delineato l’architettura costruttiva.

Il Consiglio di Stato, con una pronuncia alquanto nota e rilevante, ha cercato di ricostruirne lo scopo, che è stato così individuato: “ (una) Tecnica finanziaria che da una parte, consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione e, dall’altra, si sostanzia in un’operazione di finanziamento di una particolare attività economica idonea ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività stessa; in altri termini, l’attività economica promossa, deve avere la capacità di autofinanziarsi”[11].

Ancora, sul punto, il TAR Veneto ha stabilito come “La sua caratteristica essenziale (sia) quella di porre a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro come unica controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate”[12];

Dopo aver tentato di determinare – inizialmente – la figura del P.F., occorre addentrarsi in maniera un po’ più specifica al suo interno, al fine di comprendere quale sia la sua natura, la sua “causa” giuridica e le sue peculiarità tipiche ed operative.

In ragione di quanto fin qui asserito – e in assenza di una definizione legislativa – risulta evidente come il P.F. sia a prima vista potenzialmente qualificabile come uno strumento utilizzato per finanziare singoli progetti ad elevato fabbisogno di capitale.

Invero, si può affermare come questo rappresenti una complessa tecnica di finanziamento che permette, da un lato, all’Amministrazione di realizzare un’opera pubblica (o di pubblica utilità) facendo affidamento principalmente sul capitale privato, mentre dall’altro, consente ai finanziatori – tramite la gestione – non solo di recuperare quanto investito, ma anche di ottenere dei profitti[13]. Quest’ultima è senza dubbio la sua funzione, la sua ratio, ovverosia la soddisfazione di un rilevante interesse della collettività, quale la costruzione di importanti e strategiche dotazioni pubbliche, ovvero anche – più di recente – l’erogazione di primari servizi (pubblici).

Se il suo scopo è chiaro e non denota particolari complessità di sorta, il suo “incasellamento” giuridico appare ben più travagliato a causa della sua fisiologica multidisciplinarietà e multiformità[14].

Di più, oltre a porre l’accento sull’innegabile funzione finanziaria, è bene anche non distrarsi da ciò che qui interessa – e cioè la sedes materiae del tema –, e cioè i profili amministrativi, mettendo sin da ora in chiara luce come ci si trovi dinnanzi ad una delle più species del genus[15] (probabilmente la più nota e ricorrente) Partenariato Pubblico-Privato, d’ora in poi, più semplicemente PPP[16].

Tale termine non va a caratterizzare un istituto giuridico proprio ed unitario[17], bensì compendia al suo interno molteplici fattispecie contrattuali aventi ad oggetto una o più prestazioni quali: la progettazione, la costruzione, la gestione ovvero la manutenzione di un’opera pubblica oppure l’erogazione di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei soggetti privati, anche in forme diverse, con allocazione dei rischi in capo a questi ultimi[18].

Ergo, quando si prende in considerazione il P.F. non bisogna mai scordarsi le due “colonne portanti”, le due direttrici che lo identificano, il profilo del finanziamento da un lato (funzione economico-finanziaria) e dall’altro, l’essere parte integrante dell’onnicomprensivo e vasto mondo del PPP[19] (su cui si tornerà più specificamente nel prosieguo)[20].

Per percepirlo ancor meglio, con una potente metafora dall’elevato potere figurativo, si può ben dire come “la finanza di progetto sia uno dei classici luoghi geometrici di incontro tra diritto ed economia”[21].

Dopo aver tentato di delucidare come si presenti in generale questo particolare istituto[22], si devono prendere in considerazione i suoi tratti fisionomici; per fare ciò sembra utile rifarsi ad alcuni estratti di pronunciamenti dei TAR[23], che in breve permettono di inferirne i connotati essenziali.

Secondo i giudici amministrativi di prime cure della Regione Emilia-Romagna “il Project Financing costituisce una modalità di finanziamento, da parte del privato, della realizzazione di opere pubbliche, la cui gestione possa assicurare un ritorno economico. Trattasi di operazione senza rischio nella quale risulta essenziale la validità del conto economico del progetto da finanziare e la capacità di generare un flusso di cassa in grado di rimborsare il prestito erogato. Caratteristica peculiare del project financing, dunque, non è solo l’ottenimento del capitale occorrente per la realizzazione delle opere, ma fondamentalmente la gestione delle stesse, affinché dalla loro fruizione e dai ricavi correlati possa trovare completa remunerazione il capitale investito”[24].

Questo breve estratto ha il merito di porre in evidenza quali siano le proprietà tipiche che si riscontrano in un’operazione del genere[25].

Prima facie, emerge come ciò che si intenda costruire (ovvero erogare, in relazione ai servizi) si debba anzitutto dimostrare tecnicamente, commercialmente e finanziariamente realizzabile, mentre i flussi di cassa devono essere in grado di poter remunerare in maniera sufficientemente adeguata i soggetti finanziatori.

Ciò significa che in altri termini, si potrebbe affermare come il corrispettivo per la realizzazione dell’opera consista non già in un pagamento diretto, ma nell’attribuzione al privato del diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’opera per un arco di tempo sufficiente a remunerare il capitale investito.

La seconda specificità è data dal fatto che quanto erogato non sia legato – com’è normale che sia, e come accade in molteplici altre circostanze – alle condizioni economico patrimoniali del ricevente, bensì alla valutazione effettuate ex ante circa la prospettiva economica che l’opera da realizzarsi o il servizio da rendersi potrà “assicurare” una volta terminata ed entrata in funzione grazie al suo sfruttamento.

Infatti, un requisito necessario ed indefettibile del Project Financing, è quello di essere self liquidating, e cioè autonomamente capace di autofinanziarsi mediante i ricavi che lo stesso bene potrà produrre, anche se nella prassi, questo è assai raro da riscontrare (è più un caso di scuola), in quanto, soventemente interviene l’Amministrazione qualora la sostenibilità basata solo ed esclusivamente sui flussi di cassa non sia possibile.

Ultima – ma non per importanza – peculiarità è rappresentata dal fatto che in ragione dell’elevata richiesta di capitale necessario, v’è (seppur non sia mandatorio) – solitamente – il bisogno di far nascere un soggetto a sé stante, la c.d. SPV (special purpose vehicle), traducibile in “società di progetto”, al solo ed esclusivo fine di porre in essere e gestire l’opera da realizzarsi.

Alla luce di ciò si può sostenere come un’altra specificità della fattispecie sia quella di garantire, attraverso la partecipazione di più soggetti, una differenziazione nell’allocazione dei rischi derivanti dal progetto. Ne consegue il duplice risultato che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi sui beni del promotore diversi da quelli di proprietà della suddetta società di progetto e parallelamente, in caso di fallimento del promotore, il veicolo societario continuerà ad esistere perseguendo le proprie finalità.

Riassumendo brevemente quanto finora detto, questi appaiono essere i lineamenti caratterizzanti del P.F. nell’id quod plerumque accidit: il risultare applicabile ad un solo specifico progetto che dovrebbe essere “autoliquidante”, nel senso di essere “ex se” idoneo a produrre nel suo ciclo vitale le somme necessarie a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un margine di profitto al promotore.

In conclusione, con il presente paragrafo introduttivo si è tentato di delimitare i contorni della questione[26], cercando di individuare sotto i profili di maggior rilevanza, lo scopo, gli obiettivi, e i principali punti cardine di un istituto complesso[27] e tutto sommato abbastanza recente[28] che potrebbe davvero costituire un “quid pluris” per il sistema economico del Paese se usato in maniera corretta e mirata[29].

2. La sequenza procedimentale delle operazioni di P.F. Uno sguardo d’insieme

È dunque giunto il momento di valutare come si strutturi diacronicamente e concretamente l’operazione in commento, tentando di prendere in considerazione (una per una) le fasi e i momenti topici di cui questa solitamente si compone; ma prima, sembra corretto ricordare come il P.F. costituisca una tecnica di finanziamento che a sua volta si può ben dividere in diverse tipologie.

Infatti, se si coinvolgono esclusivamente soggetti privati, si discorre di PFI (Project Finance Initiative), mentre, qualora si andasse a “chiamare in causa” anche l’Amministrazione, si dovrà parlare più correttamente di PPP (Public-Private-Initiative o partenariato pubblico privato)[30].

In quest’ultima ipotesi, seppur con funzioni differenti, il privato costituisce un’iniziativa in partnership con l’Amministrazione[31].

Di norma, le fasi che si possono rintracciare possono essere così sinteticamente descritte:

Fase della programmazione. Qui l’Amministrazione (ovvero in alcuni casi il privato) procede all’individuazione e alla programmazione delle proprie necessità, al fine di rendere in maniera precisa e coordinata le proprie attività istituzionali[32]. Fase della valutazione delle proposte presentate. In questo momento si deve verificare se la proposta presenti le caratteristiche “minime” e necessarie, tale da considerarla di pubblico interesse[33]. Fase dell’individuazione del soggetto con cui concludere il contratto. Questo è uno stadio di estrema delicatezza, complessità ed importanza, in quanto si va a scegliere colui con il quale verrà stipulato il contratto per la realizzazione e la gestione dell’opera individuata (convenzione di costruzione e gestione). Si tratta inoltre – per ovvi motivi – di qualcosa di notoriamente dispendioso, soprattutto dal punto di vista temporale (una scelta corretta e “assennata” richiede un lasso di tempo non indifferente)[34]. Fase di costruzione. Rappresenta quel periodo temporale durante il quale il concessionario è indaffarato a costruire fisicamente l’opera. Fase di gestione. Costituisce il momento di maggiore durata, nonché di connotazione del F., poiché il soggetto privato inizierà a gestire l’opera realizzata, direttamente, al fine di trarne flussi di cassa (cash flow) per ripagare il finanziamento erogatogli. Fase di strutturazione del finanziamento. Si va qui strutturare l’operazione da un punto di vista prettamente finanziario grazie al coinvolgimento di una serie di attori tra di loro diversi. L’obiettivo è quello di terminarla, in modo da renderla il più possibile “appetibile” agli (eventuali) investitori interessati[35].

3. Il Project Financing quale species del Partenariato Pubblico-Privato e il trait d’union con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale

Si è già avuto modo di anticipare in precedenza[36] come la finanza di progetto sia correttamente inquadrabile nel fenomeno del c.d. PPP[37] (Partenariato Pubblico-privato), ovverosia una serie di forme di collaborazione (differenti e eterogenee) che permettono di far gemmare moduli cooperativi tra soggetti pubblici (Amministrazioni) e privati, al fine di realizzare e gestire opere pubbliche[38].

Prima di prendere in considerazione in maniera più approfondita questo tema, appare impreteribile soffermarsi sugli effetti che questo realizza.

Grazie (anche) al Partenariato Pubblico-Privato si è venuto a mutare il tipico paradigma amministrativo secondo cui le opere pubbliche[39] dovevano direttamente essere edificate e gestite dalla stessa Amministrazione. Di più, come noto, fino all’inizio degli anni ’90 (periodo in cui si viene ad avviare un massiccio processo di privatizzazione, e in cui le collaborazioni tra pubblico e privato si diffondono sempre di più), il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza era improntato alla “soggezione”, e non di certo alla pari ordinazione e collaborazione[40].

Quanto osservato permette di comprendere come questi diversi tipi di partnership altro non siano che l’esplicazione di un fondamentale principio, quello della c.d. sussidiarietà orizzontale[41]; cioè, la presa di coscienza da parte dei pubblici poteri del ruolo suppletivo della società civile nell’esplicazione di attività di interesse generale, e quindi, finanche nell’esercizio di funzioni e servizi sociali di pubblica utilità[42].

Le cause che hanno portato all’affermazione di un nuovo (rectius: diverso) rapporto tra il pubblico e il privato, e alla ridefinizione del perimetro e dell’organizzazione dell’agire amministrativo[43] sono da ricercarsi nella crisi (melius: nella rimodulazione) del modus agendi tradizionale dei pubblici poteri, in un quadro generale profondamente mutato rispetto al passato, sotto ogni punto di vista, giuridico, politico e economico, specialmente in un Paese come l’Italia, il quale “aveva basato il proprio patto costituzionale sullo Stato sociale di diritto”[44].

Ictu oculi, le ragioni più profonde di questo “rivolgimento” sono sicuramente da ricercare nella scarsità di risorse statali, nei vincoli di contenimento della spesa pubblica, negli stravolgimenti (non solo economici, ma anche sociali) causati dalla recente crisi economico-finanziaria globale, i quali hanno indotto (anche) le Amministrazioni a ripensare il loro ruolo[45], il loro raggio di azione e la loro fisionomia, in un’ottica non più meramente “esclusiva” e contrappositiva rispetto alla sfera privata, bensì in chiave collaborativa, a tutto vantaggio della collettività[46].

Sembra però alquanto complicato (e forse anche poco utile da un punto di vista pratico) andare alla ricerca di una chiave di lettura unica e unitaria del fenomeno, andando cioè a indagare, interrogandosi circa l’arretramento, ovvero la (ri)espansione della sfera pubblicistica da un lato, oppure di converso, l’ampliamento o la restrizione della sfera di azione dei privati dall’altro[47].

In questa circostanza, assume un’importante valenza il testè citato principio di sussidiarietà[48], riconosciuto prima a livello europeo[49] – seppur nella sua accezione verticale[50] – e successivamente anche nell’ordinamento interno[51], nella sua duplice veste, verticale (descrittivo del rapporto tra lo Stato e le sue ramificazioni istituzionali come Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) e orizzontale.

Per terminare questa breve parentesi – e prima di ritornare sul punctum pruriens (il PPP e in particolar modo la finanza di progetto) – il criterio (rectius: principio) della sussidiarietà nella sua duplice accezione descrittiva, basata sul dualismo verticalità-orizzontalità, si è venuto a inserire nell’assetto ordinamentale proprio di una democrazia pluralista, improntato al decentramento istituzionale e alla promozione e valutazione dell’autonomia sociale privata, ispirando di fatto un processo di “socializzazione dei poteri pubblici”[52].

Così facendo, si viene a identificare una particolare (e paradigmatica) dinamica collaborativa tra sfera pubblica e privata, rappresentando un importante fattore di composizione dei confitti, ovvero delle tensioni, “prospettando una nuova, più adeguata e flessibile concezione dello Stato, della sua organizzazione e dei suoi presupposti di azione e di relazione, nei confronti della società, in un’ottica di azione congiunta nel perseguimento del bene comune”[53].

Alla luce di tutto quanto ciò detto appare però doveroso un avvertimento (rectius: un monito); prestare la massima attenzione al modo e alla visione con cui si va propalare e a prendere in considerazione questo principio, spesso richiamato a sproposito e incorrettamente come mera bandiera salvifica, panacea di tutti i mali, nuova Arcadia[54].

È un metodo procedurale certamente più assennato, cauto e corretto (al di là delle fisiologiche divergenze di vedute dottrinali), quello di menzionarlo ex professo quale modulo di “proficua collaborazione”[55] tra pubblico e privato, nello svolgimento di funzioni amministrative, che però (si badi bene) permangono saldamente ed esclusivamente in capo (e di esclusiva competenza) ai pubblici poteri a ciò preposti e designati.

In altre parole, non si viene a concretare un’assimilazione (melius: un’equiparazione) tra il privato agente e i pubblici poteri, bensì solamente un supporto da parte dei primi nel raggiungimento di interessi di rilevanza sociale e collettiva, con cui non si intende certamente (se si considera la sua ratio più pura) approntare e congegnare un’esternalizzazione del ruolo e delle funzioni dell’Amministrazione[56].

In conclusione, sembra ragionevole ritornare a soffermarsi nuovamente sul tema del PPP e sul rapporto che questo esplica nei confronti dell’istituto della finanza di progetto[57] tentando ora di inquadrare in maniera più tecnica cosa questo rappresenti (avvalendosi anche del sempre prezioso e necessario supporto offerto dell’ordinamento europeo), per evitare di continuare a considerarlo come una mera congerie di rapporti contrattuali, ovvero modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati (visione alquanto limitante, riduttiva e a tratti persino poco corretta).

Con l’espressione Partenariato Pubblico-Privato (PPP) ci si riferisce a tutti i vari tipi di “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”[58].

Il Project Financing, come si è già avuto modo di rilevare, rappresenta perciò una delle fattispecie tipiche del PPP[59], insieme ai contratti di concessione.

Con questa breve premessa iniziale si è perciò cercato di delineare meglio il perimetro e i contorni del tema in oggetto, il quale come si è già anticipato non può mai in alcun modo essere considerato disgiuntamente dal (onnicomprensivo) mondo del Partenariato Pubblico-Privato, se si vuole cogliere il suo reale e più profondo significato, rimanendo nella sedes materia (che qui interessa), ossia il diritto amministrativo.

I prossimi paragrafi saranno per cui dedicati completamente a meglio analizzare sistematicamente questa particolare forma di cooperazione tra pubblico e privato, andandone ad indagare le sue origini, il suo “modus agendi” e la sua regolamentazione positiva, tanto nell’ordinamento europeo, quanto in quello domestico[60], cercando poi di cogliere gli elementi differenziali che si possono mettere in rilievo rispetto agli appalti pubblici e alle concessioni[61], andando infine a valutare specifici profili imprescindibili e caratterizzanti quali il rischio (melius: i vari tipi di rischio) e le procedure di affidamento.

Il quadro normativo vigente: gli artt. 183 ss. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il presente paragrafo si pone come scopo quello di valutare le principali novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici del 2016[62], nell’ottica di fornire un preliminare quadro d’insieme dell’attuale situazione regolatoria della finanza di progetto[63].

Occorre invero dapprima analizzare com’è strutturato il suo corpus normativo (domestico) di riferimento[64]; nelle pagine successive, si prenderanno in considerazione in maniera specifica e più dettagliata quelli che sono da considerarsi i principali fil rouge di questa trattazione[65] – ossia – da un lato il tratto essenziale del rischio e del suo trasferimento[66] sui vari “attori” che si contendono la scena, e dall’altro, i vari tipi di moduli procedurali[67].

L’attuale Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi, più semplicemente “Codice”)[68], reca la disciplina della finanza di progetto nel titolo I della parte IV, entrambi dedicati al Partenariato Pubblico-Privato.

Prima di passare a vagliare le principali novità introdotte da questo provvedimento, sembra rilevante sottolineare, come essendo la finanza di progetto una peculiare modalità di affidamento dei lavori pubblici[69], l’art. 179, comma 1[70], richiami – per qualsiasi modulo procedimentale del PPP – le disposizioni di cui alla Parte III del Codice (artt. 164 ss.), concernenti le fattispecie negoziali concessorie “in quanto compatibili”.

Come qualcuno[71] ha correttamente osservato, ciò rappresenta una sorta di “rinvio interno aperto”, riferentesi cioè alla generalità delle disposizioni richiamate, sia pur con la pregiudiziale e ineludibile verifica di compatibilità, espressamente prevista dalla testè citata clausola.

Svolta questa breve precisazione di carattere sistematico si passi ora a descrivere i principali profili di interesse[72] contenuti nell’attuale Codice, che riguardano in particolar modo le modalità di affidamento e il loro svolgimento[73].

Allo stato attuale è possibile distinguere due differenti tipi di procedure, che divergono ontologicamente in maniera profonda; la prima[74] è correntemente conosciuta e identificata come “ad iniziativa pubblica”[75] e ha ad oggetto la realizzazione di lavori pubblici “inseriti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice” tramite un iter selettivo basato sul “progetto di fattibilità”[76].

Sulla base di questo, l’Amministrazione sceglie poi quella che reputa la miglior offerta, avvalendosi del criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” (OEPV)[77], stilando una graduatoria e nominando conseguentemente il “promotore”, cioè il soggetto che si è classificato al primo posto.

In assenza di modifiche al progetto al momento della sua approvazione definitiva, si procede all’immediata stipulazione della concessione; diversamente, se la stazione appaltante ritiene che siano necessario apportare alcune variazioni, queste devono essere accettate dal promotore.

Qualora il soggetto prescelto si rifiutasse di attuarle, l’Amministrazione procede con lo scorrimento della graduatoria, aggiudicando il contratto al primo concorrente che si impegna a realizzare il progetto così modificato[78].

Il secondo modello procedurale invece[79] prende il nome di “procedura a iniziativa privata”[80] e permette ai soggetti privati di sottoporre all’Amministrazione delle proposte per lo svolgimento di lavori pubblici finanche già previsti negli strumenti di programmazione approvati.

In seguito alla presentazione[81], l’Amministrazione valuta – entro tre mesi – la realizzabilità delle stesse, eventualmente richiedendo le variazioni che ritiene necessarie per la loro approvazione.

Allorché la proposta dovesse essere valutata in modo positivo, e dunque inserita nella programmazione, dovrà necessariamente essere approvata mediante il ricorso alle modalità prestabilite dal Codice[82].

Tale ultima procedura sembra avere l’indubbio merito di aver colto appieno la reale e più profonda ratio della finanza di progetto, in quanto permette di coinvolgere, in maniera sempre più diffusa, aperta, e senza particolari vincoli pregiudiziali ostativi, l’iniziativa degli imprenditori, al fine di realizzare opere pubbliche, ovvero erogare servizi di interesse pubblico[83].

Confrontando la situazione attuale con quella precedente[84], si possono effettuare le seguenti constatazioni; l’art. 183 dell’attuale Codice, ha in realtà svolto una semplificazione della disciplina precedente, in quanto in luogo dei ben quattro diversi procedimenti ex art. 153 – di cui due ad iniziativa pubblica e due a iniziativa privata – ne ha previsti “solamente” due, uno a iniziativa pubblica e uno a iniziativa privata.

In tal modo si è voluto perciò operare uno snellimento quantitativo – ma anche qualitativo – delle procedure, pur però mantenendo il loro schema operativo[85], tanto di quella pubblica a gara unica (così come delineata dall’ultima versione del Codice del 2006), quanto di quella a iniziativa privata ex art. 153, comma 19 del Codice precedente[86].

In ciò può ravvisarsi un meritorio e apprezzabile intento di superare le note difficoltà e farraginosità affliggenti la finanza di progetto, in un’ottica di maggior apertura e rilancio della stessa.

In altre parole, si è cercato di superare gli ostacoli (procedurali ma non solo) che non permettevano all’istituto di essere realmente appetibile da parte degli operatori economici dei privati, e quindi, di conseguenza, di sfruttarne appieno le sue molteplici potenzialità e effetti benefici.

Conclusioni: tra obiettivi futuri e alcune proposte.

L’analisi del complesso rapporto partenariale di Project si è rivelata affascinante e alquanto ricca di spunti di riflessione, non solo teorici, ma soprattutto pratici.

Sin dal primo sguardo, si è potuto afferrare[87] come questo rappresenti “uno dei classici luoghi geometrici di incontro tra diritto ed economia”[88], ove cioè, concetti propri del mondo giuridico vanno ad abbracciare il diverso – ma inevitabilmente correlato – settore dell’economia (e della finanza), al fine di soddisfare primari interessi di natura pubblica.

Questa forte e salda sintonia[89], in combinato disposto con le altre fattispecie collaborative e i contratti di concessione, potrebbe, qualora sfruttata adeguatamente, contribuire a lenire un noto problema italiano, quale la carenza di dotazioni infrastrutturali strategiche[90], che crea un divario competitivo[91] nei confronti degli altri Paesi europei[92].

Scendendo più nel dettaglio, e in accordo con il World Economic Forum[93], la qualità (e quantità) delle infrastrutture assume un ruolo di primaria importanza nel sistema economico di uno Stato e nel suo “appeal” nei confronti degli investitori esteri.

Tant’è che la suddetta Fondazione, lo considera proprio tra i suoi parametri chiave[94] per fotografare lo stato di salute in cui versa una Nazione.

In una delle più recenti classifiche (2019), l’Italia si piazza al trentunesimo posto a livello globale[95] (al diciassettesimo in Europa), dietro a alcuni Paesi Arabi (in forte espansione) quali il Qatar o gli Emirati Arabi Uniti, ma anche a buona parte degli Stati asiatici e europei[96].

A ben vedere però, liberando il campo da qualsiasi preconcetto e sentore personale “dogmatico”, la spesa italiana nelle opere pubbliche, non risulta finora inferiore (o comunque molto diversa) rispetto a quella media dell’Eurozona.

Quello che però si nota immediatamente, è la disomogeneità con cui la stessa si distribuisce sul territorio, in particolar modo con riguardo alle aree del mezzogiorno; e, come ben si può intuire, ciò crea a sua volta un ulteriore problema e svantaggio competitivo (interno)[97].

In altri termini, non pare tanto una questione di quanto stanziato ed erogato dalle casse statali, ma del modo con cui questo viene impiegato.

Per questi motivi, la finanza di progetto potrebbe contribuire a ovviare a tali punti critici, in un’ottica di rafforzamento del legame cooperativo tra Amministrazioni e investitori privati, permettendo all’Italia di recuperare terreno nei confronti degli altri Stati. Insomma, grazie a questa si potrebbero edificare opere funzionali allo sviluppo nazionale, in una sorta di volano benefico, volto alla ripresa dell’intero sistema, finanche aumentando il benessere della popolazione[98].

Sul cammino per il raggiungimento di questo ambizioso scopo, si frappongono non poche insidie, di vario genere, soprattutto normativo[99], che si cercherà qui brevemente di compendiare, anticipando già da ora come il PPP, e conseguentemente anche il P.F. siano da più anni in crisi[100].

Anzitutto, si rileva un certo scetticismo da parte delle Amministrazioni, poiché, nel corso degli anni, queste, sono state private di quadri efficienti, specialmente nel settore tecnico. Ciò, come si può ben comprendere, rende difficile controllare adeguatamente le iniziative partenariali e la loro riconduzione al pubblico interesse; anche perché sul loro operato aleggia sempre la spada di Damocle della responsabilità contabile per danno erariale.

Soventemente, vengono richieste specifiche e approfondite competenze in materia economica, per la valutazione del business plan sottostante e funzionale a quanto si dovrà realizzare, tanto in fase di scelta del contraente, quanto soprattutto nel corso dell’esecuzione del rapporto.

È proprio in questo momento, che le imprese lamentano il sopravvenuto sbilanciamento del piano di investimento iniziale, richiedendo un suo necessario riequilibrio[101].

Tutto questo non fa che acuire ancor di più i timori e i dubbi delle Amministrazioni.

Il quadro testè dipinto viene poi ad essere aggravato dal parossistico, asfittico e incessante intervento del legislatore, il quale pone mano costantemente al Codice dei contratti pubblici.

Ergo, se si volesse realmente dare nuova linfa vitale a questi strumenti, occorrerebbe rimuovere tutti quanti i supra menzionati fattori negativi.

Insomma, in diverse parole, anche in relazione a questi moduli collaborativi, uno dei problemi principali riguarda l’eccessiva e contorta regolamentazione – un vero e proprio ircocervo normativo – che rende il loro utilizzo davvero sin troppo difficoltoso, incerto e ricco di insidie in cui la P.A. molto spesso non si vuole addentrare.

Una possibile soluzione per dare slancio a queste forme di partnership potrebbe essere quella di ritornare a lasciare nuovamente maggiore discrezionalità alle Amministrazioni[102], invece di limitare il loro agire con continui costraints nel nome di altri interessi fondamentali, come quelli della lotta alla corruzione[103]; che però, di fatto, circoscrivono fortemente il loro raggio di azione[104].

E non solo, sarebbe opportuno anche supportarle in fase iniziale con apposite strutture ad hoc, in quanto per le circostanze suesposte, queste temono (non infondatamente) di cimentarsi in un confronto impari con l’imprenditore privato.

Infatti, i dubbi e i sospetti – grazie anche all’esistenza di alcune asimmetrie informative – nei confronti dell’agire delle imprese, si pongono in quanto si teme che queste possano proporre un’offerta vantaggiosa al fine di aggiudicarsi la gara, per poi sollevare molteplici obiezioni, per rimodulare a proprio vantaggio l’equilibrio contrattuale, con vulnus non indifferenti per il settore pubblico.

Al pari della volubilità e dell’instabilità della disciplina di riferimento, anche le tortuosità – e la conseguente diuturnità – dei vari passaggi delle procedure di gara[105], rendono recalcitranti le Amministrazioni nei confronti di questo utile mezzo, che come già più volte sottolineato, potrebbe invece costituire un’opportunità per la realizzazione di opere e servizi pubblici.

In chiusura, il presente lavoro ha tentato di esaminare in chiave giusamministrativa l’istituto del Project Financing, ma si è anche interrogato, sin dall’esordio, circa la sua concreta diffusione (e le sue potenzialità) in ambito nazionale (ancor oggi alquanto scarsa), mettendone in evidenza i principali benefici e le maggiori criticità che questo potrebbe riflettere sul Paese, qualora fosse messo nelle condizioni di estrinsecare pienamente la propria vis.

È cioè auspicabile che la finanza di progetto (e il genus PPP) possa trovare un “ubi consistam” normativo più stabile (in un quadro di riforma più ampio del settore degli appalti e delle opere pubbliche[106]), facendo sì che vi si possa ricorrere in più ampia misura, vagliandone perciò la sua concreta utilità per il rilancio del comparto infrastrutturale del Paese[107].

