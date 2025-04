Il debitore esecutato – Scheda di Diritto

FORMATO CARTACEO

Quali sono le condizioni di ammissibilità e i termini del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.? I vizi e le irregolarità degli atti reclamabili? Quali sono gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di merito? A questi e a molti altri interrogativi risponde questo pratico lavoro che vuole offrire al professionista una guida utile per affrontare gli aspetti interpretativi controversi e le difficoltà operative di un istituto che è stato oggetto di rilevanti modifiche normative, da ultimo dalla Riforma Cartabia. Sono esaminati il rapporto tra il reclamo e gli altri strumenti di tutela offerti dal codice di rito (in particolare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e le implicazioni derivanti dalle recenti innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia. Il testo è arricchito da utili strumenti operativi quali schemi riepilogativi, checklist dettagliate per la verifica degli atti delegati e numerosi modelli di ricorso, disponibili anche online.Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.

Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 2025