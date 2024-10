Il contratto di appalto – Scheda di Diritto

Il contratto di appalto è un accordo con cui una parte (appaltatore) si impegna, dietro corrispettivo, a compiere un’opera o a prestare un servizio per conto di un’altra parte (committente) utilizzando prevalentemente mezzi e gestione propri. Regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice civile italiano, l’appalto si distingue per l’assunzione di un obbligo di risultato, ovvero l’impegno dell’appaltatore a realizzare un’opera specifica secondo le modalità e tempi concordati.

Gli appalti si possono classificare in diverse categorie in base all’oggetto o alla natura dell’opera o del servizio richiesto:

Nel contratto di appalto vengono spesso inserite clausole per tutelare entrambe le parti e definire in modo dettagliato le modalità di esecuzione e risoluzione:

Il contratto di appalto può terminare in diversi modi:

6. Profili fiscali



Gli appalti sono soggetti a IVA, con aliquota variabile a seconda della tipologia di prestazione. Per gli appalti pubblici, sono previste specifiche agevolazioni fiscali e modalità di fatturazione elettronica. Negli appalti internazionali, è importante considerare la normativa fiscale del paese in cui viene realizzata l’opera per evitare il rischio di doppia imposizione fiscale.