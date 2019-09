Il concordato preventivo nel nuovo codice della crisi

Versione PDF del documento

Convegno formativo gratuito.

18 OTTOBRE 2019 | BOLOGNA – ROYAL HOTEL CARLTON | 10.00 – 13.30 e 14.30 – 18.00

Programma

Registrazione partecipanti dalle ore 10.00 Sessione mattutina: 10.30-13.30 Inizio lavori – Saluti istituzionali – Introduzione dei lavori – Uno sguardo d’insieme sulla Riforma – Il procedimento unitario nel concordato preventivo; – Profili procedurali del concordato preventivo. Dall’ammissione alla possibile revoca.

Ore 12.00-12.30 Coffee break

– Gli organi della procedura – La novellata disciplina dei contratti pendenti

Ore 13.30-14.30 Pausa

Sessione pomeridiana: 14.30-18.00 – Il contenuto della proposta di concordato tra continuità e liquidazione. Cenni su proposte concorrenti, offerte concorrenti e finanza esterna; – Luci ed ombre sul piano industriale fondante la proposta di concordato preventivo in continuità diretta; – La nuova finanza nel concordato preventivo. Uno sguardo sulla disciplina dei finanziamenti all’impresa in crisi; – Il concordato preventivo nei gruppi di società; – Conclusioni e saluti finali.

Docenti

Filippo D’Aquino, Consigliere della Corte di Cassazione Alberto Maffei Alberti, Professore ordinario di diritto commerciale e fallimentare Giuseppe Leogrande, Avvocato in Bologna specializzato in diritto fallimentare Filippo Ghignone, Avvocato in Bologna specializzato in diritto fallimentare Andrea Lolli, Professore associato di diritto commerciale e fallimentare.

Evento in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna Evento in fase di accreditamento per la formazione dei Commercialisti: 6 crediti formativi.

ISCRIVITI

Volume consigliato

Codice della crisi d’impresa e legge fallimentare Giampiero Russotto, 2019, Maggioli Editore 2019, L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per...





Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA