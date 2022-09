I podcast di Diritto.it -La cessione del credito

Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Relatore in master e convegni, è autore di articoli e pubblicazioni giuridiche. Ha scritto per Maggioli Editore: - "Anatocismo bancario e vizi nei contratti", VI ediz., 2020; - “L'usura nel contenzioso bancario”, II edizione 2017; - "Risarcimento del danno da vacanza rovinata", IV ediz., 2016; - "Responsabilità e risarcimento nel codice del consumo", II ediz. 2008; - "200 modelli per la difesa del consumatore", 2006. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it