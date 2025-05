I contratti ICT – Scheda di Diritto

Con l’espansione dell’economia digitale, i contratti ICT (Information and Communication Technology) rivestono un ruolo cruciale nei rapporti giuridici tra imprese, pubbliche amministrazioni e fornitori di soluzioni tecnologiche

1. Funzione dei contratti ICT

Tali contratti regolano l’acquisizione, lo sviluppo, l’uso e la manutenzione di sistemi informatici, software, servizi in cloud, infrastrutture digitali e reti di comunicazione.

Pur non essendo codificati in un’unica disciplina organica, i contratti ICT si collocano all’intersezione tra diritto civile, diritto industriale, diritto della proprietà intellettuale e normativa sulla protezione dei dati personali, oltre che tra norme tecniche e standard contrattuali consolidati.

2. Definizione e caratteristiche

Non esiste una definizione univoca di contratto ICT, ma si può dire che rientrano in questa categoria quei contratti che hanno per oggetto prodotti o servizi basati su tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di contratti spesso complessi, articolati e ad alta personalizzazione, che richiedono competenze sia giuridiche sia tecniche.

Tra le caratteristiche distintive troviamo: Elevato contenuto tecnologico e innovativo.

Spesso sono “contratti d’opera” o “appalti di servizi”, ma con peculiarità proprie.

Coinvolgono spesso licenze d’uso software , cessioni di diritti di proprietà intellettuale , obblighi di aggiornamento e assistenza .

, , . Richiedono la gestione di rischi legati alla sicurezza informatica, alla compliance normativa (es. GDPR) e alla continuità operativa.

3. Principali tipologie contrattuali

Nel vasto mondo ICT, possiamo individuare diverse categorie contrattuali, tra cui:

a. Contratti di licenza software

Riguardano la concessione in uso di un software, che può essere proprietario o open source. Prevedono clausole su: Durata della licenza.

Numero di utenti o dispositivi autorizzati.

Diritti di modifica o di reverse engineering (spesso esclusi).

Responsabilità per malfunzionamenti o bug. b. Contratti di sviluppo software (software su misura)

Configurabili come contratti d’opera o appalti di servizi, in cui il fornitore si impegna a sviluppare un programma secondo le specifiche richieste dal cliente. Sono fondamentali: Definizione precisa dei requisiti funzionali.

Clausole su collaudo, accettazione e messa in esercizio.

Disciplina della proprietà intellettuale sull’opera realizzata. c. Contratti di outsourcing ICT

Riguardano l’esternalizzazione di funzioni o processi ICT (es. help desk, manutenzione, gestione reti). Comportano: Clausole su SLA (Service Level Agreement).

Governance contrattuale e penali per inadempimenti.

Problemi di lock-in tecnologico e di reversibilità. d. Contratti cloud

Sempre più diffusi (SaaS, IaaS, PaaS), pongono specifiche problematiche: Localizzazione dei dati e compliance al GDPR.

Sicurezza e riservatezza.

Continuità e interoperabilità del servizio. e. Contratti di manutenzione e assistenza tecnica

Di natura accessoria ma essenziale, disciplinano gli aggiornamenti software e la risoluzione di malfunzionamenti. Spesso prevedono: Tempi di risposta e risoluzione (es. help desk).

Interventi da remoto o on-site.

Clausole di esclusione della responsabilità in caso di utilizzo improprio.

4. Aspetti critici e profili di responsabilità

I contratti ICT pongono importanti questioni di responsabilità civile e contrattuale. Tra i principali punti di attenzione: Responsabilità del fornitore per bug, malfunzionamenti o ritardi nell’implementazione.

per bug, malfunzionamenti o ritardi nell’implementazione. Obbligo di cooperazione tra le parti nella fase esecutiva.

tra le parti nella fase esecutiva. Gestione dei dati personali e responsabilità da data breach (art. 82 GDPR).

e responsabilità da data breach (art. 82 GDPR). Clausole limitative di responsabilità e le loro condizioni di validità.

Problematiche in materia di proprietà intellettuale e diritti d’uso su software e banche dati.

5. Il ruolo delle pubbliche amministrazioni

Nel contesto delle PA, i contratti ICT sono regolati anche dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalle linee guida AgID. Le stazioni appaltanti devono: Garantire interoperabilità e riuso.

Rispettare requisiti di sicurezza e accessibilità.

Predisporre capitolati tecnici dettagliati.

Valutare le offerte anche con criteri premiali legati a innovazione, sostenibilità e protezione dei dati. Inoltre, si segnalano le recenti Linee guida AGID sul Cloud della PA, che orientano verso soluzioni cloud qualificato e sicuro per servizi pubblici digitali.

