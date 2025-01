Hacking AI per avvocati – La recensione della settimana

Nel mondo legale di oggi, sempre più influenzato dalle innovazioni tecnologiche, è fondamentale comprendere come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore. Il corso “Hacking AI per avvocati” si pone come una guida completa e pratica per esplorare il potenziale dell’AI nel diritto, offrendo un’opportunità unica per i professionisti legali di aggiornarsi su competenze essenziali e applicazioni concrete.

Attraverso un approccio integrato, che unisce teoria, pratica e approfondimenti etici, questo corso si rivolge a chiunque voglia rimanere al passo con i cambiamenti del mercato, ottimizzando il proprio lavoro e affrontando con consapevolezza le sfide legate alla trasformazione digitale. Con un numero limitato di partecipanti, il corso garantisce un apprendimento mirato e personalizzato, in un contesto esclusivo e stimolante.

1. Cosa troverai in “Hacking AI per avvocati”

Il corso è un viaggio approfondito nel mondo dell’intelligenza artificiale applicata al settore legale. Attraverso quattro incontri tematici, i partecipanti esploreranno: Lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale negli studi legali , con un focus su applicazioni già in uso e trend emergenti.

, con un focus su applicazioni già in uso e trend emergenti. Un glossario tecnico-semitecnico , utile per comprendere i concetti chiave dell’AI nel contesto legale.

, utile per comprendere i concetti chiave dell’AI nel contesto legale. Competenze pratiche , come il prompt engineering e le basi di coding per interagire con modelli di intelligenza artificiale.

, come il prompt engineering e le basi di coding per interagire con modelli di intelligenza artificiale. Implicazioni etiche e legali dell’intelligenza artificiale , con particolare attenzione alla gestione dei dati sensibili.

, con particolare attenzione alla gestione dei dati sensibili. Casi di studio, come l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa, per comprendere benefici e criticità.

2. Punti di forza

Contenuti innovativi e pratici: Il corso integra teoria e pratica, offrendo strumenti immediatamente applicabili, come le tecniche di prompt engineering.

Docenti esperti: I relatori sono figure di rilievo nel campo della trasformazione digitale e del diritto, garantendo un approccio autorevole e aggiornato.

Focus su un settore in crescita: L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore legale, e il corso fornisce una guida chiara per orientarsi in questo cambiamento.

Numero chiuso: La partecipazione limitata a 40 persone consente un apprendimento più personalizzato e interattivo.

3. Perché seguirlo?

Questo corso rappresenta un’occasione unica per avvocati e professionisti legali di acquisire competenze fondamentali per affrontare le sfide della trasformazione digitale. È un’opportunità per aggiornarsi su un tema di crescente importanza, migliorare i flussi di lavoro grazie all’intelligenza artificiale e comprendere come integrare nuove tecnologie nel proprio studio. Inoltre, l’attenzione alle implicazioni etiche e legali permette di sviluppare una visione critica e responsabile dell’uso dell’intelligenza artificiale nel diritto.

4. Chi dovrebbe seguirlo?

Un corso essenziale per chi vuole restare al passo con i tempi e sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel diritto. Avvocati e giuristi interessati ad ampliare le proprie competenze digitali e ad approfondire l’uso dell’AI nel loro lavoro quotidiano.

interessati ad ampliare le proprie competenze digitali e ad approfondire l’uso dell’AI nel loro lavoro quotidiano. Neolaureati in giurisprudenza , desiderosi di arricchire il proprio profilo professionale con competenze innovative.

, desiderosi di arricchire il proprio profilo professionale con competenze innovative. Responsabili di studi legali e consulenti che vogliono adottare strategie tecnologiche avanzate.

che vogliono adottare strategie tecnologiche avanzate. Professionisti del diritto pubblico e amministrativo, che troveranno utili i casi di studio legati alla giustizia amministrativa.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!