Green pass: in quali sanzioni si può incorrere?

Il green pass o, più correttamente, in ambito nazionale, certificazione verde, è, per l’appunto, una certificazione, con diversa validità temporale[1], comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Green pass e sanzioni

Nei confronti di chi non è provvisto di valida certificazione e acceda comunque nei locali e/o attività in cui essa è obbligatoria, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. Analoga sanzione può essere elevata nei confronti dell’esercente, il cui esercizio, peraltro, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere chiuso da uno a tre giorni.

Questo, sul versante amministrativo, e salvo che il fatto costituisca reato, cioè che la condotta posta in essere dal soggetto non abbia anche una rilevanza penale, tema che per l’appunto ci occupa.

G reen pass e autenticità

Prima di passare ad esaminare le tipologie di reato configurabili in relazione al conseguimento, al possesso e alla spendita della certificazione verde mette conto di precisare preliminarmente che la suddetta certificazione, emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile, contiene un codice bidimensionale (QR Code) che permette di verificarne l’autenticità e la validità attraverso un sistema di crittografia a doppia chiave. Ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’Ente che rilascia la certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19)[4].

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche. Come si legge nelle FAQ del Governo “la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa”.

Ciò è bene saperlo sia per non consegnare a malintenzionati danaro e informazioni personali in cambio di certificati senz’altro inidonei a superare i controlli di autenticità – quali i certificati falsi, venduti per poche centinaia di euro attraverso alcuni canali Telegram, di cui alla nota operazione Fake Pass – sia soprattutto per non esporsi a conseguenze penali, e non più solo amministrative, nel caso di esibizione di certificato contraffatto (integrabile la falsità materiale commessa da privato, art. 482 c.p.), uso di certificato falso.

Deve essere infatti chiaro che la sanzione per il mancato possesso del green pass, è una sanzione amministrativa, di natura pecuniaria o interdittiva dell’attività per un tempo limitato impugnabile con gli strumenti consentiti dalla legge.

L’esibizione di un certificato falso, invece, integra una condotta penalmente rilevante procedibile d’ufficio e, pertanto, denunciabile da chiunque, con conseguente sottoposizione dell’autore della stessa a un procedimento penale.

