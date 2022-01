Green pass, il calendario con le nuove scadenze

Da giovedì 20 gennaio entrano in vigore nuove regole previste dal decreto 1/2022 per l’utilizzo del green pass per accedere a luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Vediamo insieme le prossime scadenze, per avere il quadro della situazione sempre sotto controllo.

1. Per cosa diventa obbligatorio il green pass base del 20 gennaio 2022?

Dal 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) e per colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori servirà il green pass base.

Il green pass base è quello che si ottiene a seguito di tampone (rapido o molecolare) e dura 48 ore nel primo caso e 72 nel secondo).

2. Quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di green pass base?

In caso di accesso nei luoghi in cui è obbligatorio senza green pass base, la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro. In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, la sanzione va dai 600 ai 1.500 euro.

3. Quali sono le prossime scadenze relative al green pass base?

Dal 1° febbraio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) servirà per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).

4. Per quali attività non sarà obbligatorio il green pass base?

Supermercati e negozi di alimentari, cui si dovrebbero aggiungere tutti i mercati rionali all’aperto e i banchi degli ambulanti.

Farmacie, medici e veterinari, cui si aggiungono anche gli ottici, le pompe di benzina, i negozi di pellet, le edicole, se all’aperto, e i tabaccai ma solo per i distributori all’aperto

5. Quando riaprono le discoteche?

Il 31 gennaio riapriranno le discoteche e decadrà il divieto di feste, eventi e concerti con assembramenti all’aperto.

6. La mascherina all’aperto resterà obbligatoria fino a quando?

Fino al 31 gennaio, poi cesserà l’obbligo, ma solo in zona bianca. Permarrà l’obbligo in tutti gli altri casi.

7. Dal 1° febbraio quali altri obblighi entreranno in vigore?

La sanzione di 100 euro per gli over 50 non vaccinati, irrogata dalla Agenzia delle Entrate incrociando i dati dei contribuenti ed i dati delle varie anagrafi vaccinali. Inoltre, sempre dal primo febbraio sarà obbligatorio il vaccino per tutto il personale universitario e per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

8. Entro quando i soggetti con più di 50 anni devono vaccinarsi?

A partire dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

9. Che green pass ci vuole per andare a lavorare e da quando?

A partire dal 15 febbraio servirà il green pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni. Sarà sufficiente il base per chi ha meno di 50 anni. Il green pass rafforzato si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale o con il certificato di guarigione dal Covid.

10. Quindi entro quando bisogna fare la prima dose?

Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere il green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Il green pass, infatti, è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

11. Quando scade l’obbligo vaccinale per gli over 50?

Il 15 giugno 2022.

12. Quando termina lo stato di emergenza?

Attualmente, il termine dello stato di emergenza è previsto al 31 marzo 2022. Fino a questa data sono estesi l’obbligo di super green pass e di vaccinazione in tutti i casi previsti e la possibilità di ricorrere allo smart working o lavoro da remoto.

Sempre fino al 31 marzo è prorogata la convenzione per la calmierazione dei prezzi dei tamponi (15 euro per i maggiorenni e 8 euro per i minorenni).

Resta fino al 31 marzo anche l’obbligo di mascherina di tipo Ffp2 in tutta Italia, senza distinzione di colori per gli spettacoli al chiuso o all’aperto in teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, stadi e impianti sportivi.

