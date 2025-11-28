Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento – La recensione della settimana

Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico rappresenta oggi una delle più complesse forme di vulnerabilità sociale, sanitaria ed economica. Le sue ricadute non si limitano alla sfera personale del giocatore, ma si estendono al contesto familiare, lavorativo e patrimoniale, fino a generare situazioni di grave esposizione debitoria. In questo scenario, il diritto è chiamato a misurarsi con situazioni in cui la tradizionale disciplina dell’obbligazione incontra limiti e deviazioni legati alla perdita di controllo, alla dipendenza e alla compromissione della capacità decisionale. Il volume “Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento – Tutele, procedure e soluzioni per uscire dal debito di gioco” , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon , si inserisce esattamente in questo spazio di intersezione tra diritto civile, tutela della persona e gestione della crisi. L’obiettivo dichiarato dagli autori – e subito percepibile fin dalla prefazione di Nicola Graziano – è fornire uno strumento completo, aggiornato e operativo per chi, a vario titolo, assiste soggetti sovraindebitati a causa del gioco d’azzardo o si occupa di prevenzione, formazione e protezione del consumatore.

1. Cosa troverai nel volume “Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento”



Il volume affronta in modo sistematico e interdisciplinare un tema di crescente rilevanza sociale e giuridica: il sovraindebitamento derivante dal gioco d’azzardo patologico. Fin dalle prime pagine, la prefazione di Nicola Graziano colloca il lettore nel cuore del problema, ricordando che il rapporto obbligatorio è fondato su un “vincolo giuridico complesso”, nel quale la responsabilità del debitore incontra limiti fisiologici quando la prestazione diviene inesigibile per cause non imputabili. Questa chiave di lettura consente di comprendere l’approccio del fascicolo: analizzare la posizione del giocatore ludopatico non solo sul piano sanitario e sociale, ma all’interno delle intricate dinamiche dell’obbligazione civile.

L’opera offre un quadro completo della ludopatia come disturbo comportamentale, esaminandone i risvolti clinici, i profili di vulnerabilità del giocatore e il ruolo degli strumenti di protezione giuridica, come l’amministrazione di sostegno, destinata a tutelare il soggetto incapace di gestire in modo autonomo le proprie risorse finanziarie. Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con un’analisi chiara e aggiornata delle soluzioni per la gestione e l’estinzione del debito.

Il volume approfondisce in particolare:

i criteri di meritevolezza del debitore , con attenzione al tema dell’assenza di colpa grave nelle situazioni determinate da dipendenza comportamentale;

, con attenzione al tema dell’assenza di colpa grave nelle situazioni determinate da dipendenza comportamentale; la ristrutturazione dei debiti del consumatore , illustrata passo dopo passo;

, illustrata passo dopo passo; il concordato minore e la liquidazione controllata , evidenziando quando e come possano essere strumenti adatti al debitore affetto da ludopatia;

e la , evidenziando quando e come possano essere strumenti adatti al debitore affetto da ludopatia; la nuova disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente, fondamentale per i soggetti privi di qualsiasi capacità contributiva.

Il testo è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la Direttiva UE 2023/2225 e l’importante pronuncia del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2025 (Est. De Gennaro). Completano il fascicolo una serie di formule utili per l’attività professionale, che rendono il volume uno strumento operativo immediatamente spendibile.