Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento – La recensione della settimana

Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico rappresenta oggi una delle più complesse forme di vulnerabilità sociale, sanitaria ed economica. Le sue ricadute non si limitano alla sfera personale del giocatore, ma si estendono al contesto familiare, lavorativo e patrimoniale, fino a generare situazioni di grave esposizione debitoria. In questo scenario, il diritto è chiamato a misurarsi con situazioni in cui la tradizionale disciplina dell’obbligazione incontra limiti e deviazioni legati alla perdita di controllo, alla dipendenza e alla compromissione della capacità decisionale.
Il volume “Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento – Tutele, procedure e soluzioni per uscire dal debito di gioco”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si inserisce esattamente in questo spazio di intersezione tra diritto civile, tutela della persona e gestione della crisi. L’obiettivo dichiarato dagli autori – e subito percepibile fin dalla prefazione di Nicola Graziano – è fornire uno strumento completo, aggiornato e operativo per chi, a vario titolo, assiste soggetti sovraindebitati a causa del gioco d’azzardo o si occupa di prevenzione, formazione e protezione del consumatore.
1. Cosa troverai nel volume “Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento”
Il volume affronta in modo sistematico e interdisciplinare un tema di crescente rilevanza sociale e giuridica: il sovraindebitamento derivante dal gioco d’azzardo patologico. Fin dalle prime pagine, la prefazione di Nicola Graziano colloca il lettore nel cuore del problema, ricordando che il rapporto obbligatorio è fondato su un “vincolo giuridico complesso”, nel quale la responsabilità del debitore incontra limiti fisiologici quando la prestazione diviene inesigibile per cause non imputabili. Questa chiave di lettura consente di comprendere l’approccio del fascicolo: analizzare la posizione del giocatore ludopatico non solo sul piano sanitario e sociale, ma all’interno delle intricate dinamiche dell’obbligazione civile.
L’opera offre un quadro completo della ludopatia come disturbo comportamentale, esaminandone i risvolti clinici, i profili di vulnerabilità del giocatore e il ruolo degli strumenti di protezione giuridica, come l’amministrazione di sostegno, destinata a tutelare il soggetto incapace di gestire in modo autonomo le proprie risorse finanziarie. Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con un’analisi chiara e aggiornata delle soluzioni per la gestione e l’estinzione del debito.
Il volume approfondisce in particolare:
- i criteri di meritevolezza del debitore, con attenzione al tema dell’assenza di colpa grave nelle situazioni determinate da dipendenza comportamentale;
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore, illustrata passo dopo passo;
- il concordato minore e la liquidazione controllata, evidenziando quando e come possano essere strumenti adatti al debitore affetto da ludopatia;
- la nuova disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente, fondamentale per i soggetti privi di qualsiasi capacità contributiva.
Il testo è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la Direttiva UE 2023/2225 e l’importante pronuncia del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2025 (Est. De Gennaro). Completano il fascicolo una serie di formule utili per l’attività professionale, che rendono il volume uno strumento operativo immediatamente spendibile.
2. Punti di forza del volume
Uno dei principali punti di forza è la capacità dell’opera di coniugare rigore giuridico e approccio multidisciplinare. Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, pur avendo una matrice sanitaria, produce conseguenze profonde nella sfera patrimoniale e giuridica del soggetto: il volume riesce a ricomporre efficacemente queste dimensioni, offrendo una visione integrata del problema.
L’analisi delle procedure da sovraindebitamento è particolarmente riuscita: ogni istituto viene spiegato con chiarezza, corredato da riferimenti normativi aggiornati, considerazioni pratiche e richiami alla giurisprudenza più recente. Ciò consente al lettore non solo di comprendere il quadro teorico, ma anche di valutare concretamente le soluzioni percorribili.
Altro elemento di pregio è la sezione dedicata ai risvolti sanitari e all’amministrazione di sostegno, che fornisce ai professionisti una bussola per orientarsi nella complessità del fenomeno e per individuare percorsi di protezione del soggetto vulnerabile.
Infine, la presenza delle formule rappresenta un valore aggiunto significativo: un supporto operativo immediato per chi deve predisporre ricorsi, istanze o memorie nell’ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi.
3. Perché leggere questo libro?
Leggere questo volume significa disporre di uno strumento aggiornato, completo e soprattutto pratico per comprendere e gestire l’impatto del gioco d’azzardo patologico sul piano giuridico e patrimoniale. Le novità normative dell’ultimo biennio hanno inciso profondamente sulla disciplina della crisi da sovraindebitamento, rendendo necessaria una guida capace di fornire interpretazioni coerenti e orientamenti applicativi affidabili.
Il testo si distingue anche per la sua utilità sociale: offre ai professionisti che operano nel settore una prospettiva etica e responsabile, suggerendo soluzioni che mettano al centro la persona e la tutela dei soggetti fragili. È un’opera che non si limita a descrivere procedure, ma aiuta a comprendere la ratio degli istituti e a utilizzarli in modo consapevole.
4. A chi è consigliata la lettura
Il volume “Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento – Tutele, procedure e soluzioni per uscire dal debito di gioco”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si rivolge principalmente a avvocati, commercialisti, notai, consulenti della crisi e operatori degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), che troveranno nel fascicolo una guida chiara e operativa. È particolarmente utile anche per amministratori di sostegno, assistenti sociali, psicologi, e per le associazioni di tutela dei consumatori, che quotidianamente affrontano le ricadute personali e patrimoniali del gioco d’azzardo.
La lettura è consigliata anche ai volontari e operatori del terzo settore, ai quali il volume offre strumenti di orientamento per assistere soggetti in condizioni di fragilità, e agli studenti di giurisprudenza o scienze sociali interessati a una trattazione interdisciplinare del fenomeno.
