Funzione amministrativa e potere autoritativo

1. La funzione amministrativa

Per funzione si intende l’attività finalizzata alla cura di interessi altrui, non libera né interamente vincolata, che viene in rilievo nella sua globalità, svolta normalmente attraverso procedimenti e soggetta a controlli.

Tale definizione ben si concilia con l’attività amministrativa intesa nel modo più diffuso, in quanto attività che importa l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale.

Difatti, la cura dell’interesse collettivo avviene con determinazioni espressione di discrezionalità amministrativa, all’esito di un procedimento che rileva nella sua globalità, ed è soggetta ad eventuali forme di controllo da parte sia di organi interni alle amministrazioni ovvero esterni come il giudice.

È attraverso l’esercizio della funzione che l’interesse pubblico viene individuato in concreto nella fattispecie, a fronte della previsione in astratto da parte della norma.

Vi è da dire, però, che funzione potrà dirsi non essere elemento essenziale nell’ipotesi in cui non vi sia alcun potere da trasformare in atto, sussistendo anche nell’esercizio delle facoltà ovvero dei diritti come avviene nella capacità di diritto privato dei soggetti pubblici. Quel che caratterizza la funzione amministrativa è il sommarsi di due fattori, l’essere funzionale al raggiungimento di fini e l’essere oggettivamente attività amministrativa, ovvero differente da quella giurisdizionale e legislativa.

La funzione amministrativa, infatti, ha in comune con quella giurisdizionale l’essere attività di applicazione di norme e, tuttavia, da questa si differenzia per il fatto d’essere applicazione di precetti. In realtà funzione amministrativa e giurisdizionale danno luogo in entrambi i casi ad una procedura, distinguendosi però procedimento amministrativo e processo giurisdizionale. Quanto al primo deve porsi in evidenza come il procedimento nel quale avviene la trasformazione del potere astrattamente previsto dalla norma, per il raggiungimento del fine pubblico dallo stesso determinato, è anche il luogo di espressione degli interessi (pubblici o privati che siano) che incombono sulla fattispecie e, quindi, nel quale questi stessi possono essere assunti e partecipare al procedimento. Ne deriva l’affermazione del principio del giusto procedimento. Dal giusto procedimento ne discende la partecipazione e, quindi, una situazione di parità con i destinatari. Nel procedimento si avrà il luogo del confronto degli interessi in gioco nella fattispecie con il fine pubblico stabilito dalla norma in modo oggettivo. Conseguentemente, si evince come l’interesse pubblico non «appartiene» al soggetto procedente ma tutti i soggetti che partecipano al procedimento co-amministrano ed esercitano la funzione.

