Formulario commentato della privacy – La recensione della settimana

La seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come un’opera aggiornata e completa, pensata per affrontare in modo pratico e operativo le problematiche legate al trattamento dei dati personali. Il volume prende in esame non solo gli aspetti sostanziali, ma anche quelli procedurali, alla luce delle più recenti novità legislative e tecnologiche.
Indice
1. Cosa troverai nel volume Formulario commentato della privacy – II ed.
La struttura si articola in tredici sezioni, ciascuna delle quali affronta una specifica area tematica, dalla valutazione d’impatto (DPIA) alla gestione dei data breach, dalla disciplina del cloud computing al trasferimento internazionale dei dati, fino ai procedimenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali. Ogni sezione è arricchita da formule, schemi e oltre 100 modelli contrattuali e documentali pronti all’uso, utili per il lavoro quotidiano di avvocati, DPO, consulenti aziendali e responsabili IT.
Tra le novità più rilevanti introdotte in questa edizione vi sono le connessioni tra il nuovo AI Act e il GDPR, le differenze tra la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) e la DPIA, la gestione dei rischi e degli incidenti di sicurezza, nonché il trattamento dei dati nel contesto dello smart working, del telelavoro e del whistleblowing. Un’attenzione particolare è riservata agli strumenti di monitoraggio tecnologico, alla profilazione e ai processi decisionali automatizzati, temi sempre più centrali nella prassi professionale.
2. Punti di forza del volume
Uno dei principali punti di forza del volume è il suo taglio pratico e operativo, che consente al lettore di avere immediatamente a disposizione strumenti concreti per affrontare casi reali. I commenti alla normativa non si limitano a una mera ricostruzione teorica, ma offrono analisi contestualizzate, esempi e richiami alle Linee Guida EDPB, al regolamento DORA, all’attuazione della direttiva NIS 2 e agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Altro elemento distintivo è la ricchezza dei modelli: la presenza di oltre cento formule tra informative, contratti, clausole e atti difensivi rappresenta un valore aggiunto per il professionista, che trova così materiale già predisposto e facilmente adattabile alle specifiche esigenze operative.
Il volume si segnala inoltre per la sua completezza tematica: tutti gli aspetti più rilevanti della disciplina sono affrontati in modo organico, garantendo una visione d’insieme che spazia dalla gestione dei rapporti di lavoro ai sistemi informatici aziendali, dalle politiche di marketing online ai meccanismi di tutela giurisdizionale e amministrativa.
3. Perché leggere questo libro?
La seconda edizione del Formulario commentato della privacy è un testo che coniuga rigore scientifico e immediatezza pratica. In un contesto normativo e tecnologico in continua evoluzione, il libro si propone come bussola per orientarsi tra obblighi, adempimenti e responsabilità connessi al trattamento dei dati personali.
Chiunque si trovi a operare in ambito privacy sa quanto sia importante disporre di strumenti aggiornati, che tengano conto delle continue innovazioni regolamentari (AI Act, DORA, NIS 2) e delle nuove sfide organizzative poste dalla digitalizzazione. Questo volume non solo consente di approfondire i profili sostanziali, ma fornisce indicazioni concrete su come tradurre la teoria in prassi, con un approccio che agevola la redazione della documentazione richiesta e la gestione dei procedimenti davanti al Garante.
In altre parole, leggere questo libro significa dotarsi di una guida aggiornata, affidabile e operativa, indispensabile per affrontare le complessità quotidiane della materia.
4. A chi è consigliata la lettura
Il Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, è pensato per un pubblico di professionisti del diritto e della consulenza aziendale, ma la sua utilità si estende ben oltre. È certamente uno strumento fondamentale per:
- Avvocati e giuristi d’impresa, che necessitano di modelli aggiornati e di un quadro normativo-commentato per assistere clienti e aziende;
- DPO e consulenti privacy, chiamati a garantire l’adeguamento delle strutture organizzative alle prescrizioni del GDPR e della normativa settoriale;
- Responsabili IT e compliance officer, che devono integrare le regole di protezione dei dati con le policy di sicurezza informatica e con la gestione delle tecnologie aziendali;
- Funzionari pubblici e operatori della PA, per i quali la corretta applicazione della disciplina privacy rappresenta un adempimento quotidiano, spesso soggetto a verifiche e controlli stringenti.
Il volume, grazie alla chiarezza espositiva e alla completezza dei contenuti, può risultare utile anche a chi si sta formando o specializzando in materia di privacy e protezione dei dati, offrendo una panoramica approfondita e strumenti pratici per l’avvio della professione.
