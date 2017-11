Esame Avvocato 2017, oggi scade il termine per presentare domanda

E’ oggi l’ultimo giorno utile per iscriversi all’esame di abilitazione alla professione forense, le cui prove scritte si svolgeranno dal 12 al 14 dicembre prossimi. La trasmissione della domanda può avvenire solamente in via telematica, pena l’irricevibilità della stessa, entro la giornata di lunedì 13 novembre, cioè oggi.

Si ricorda che le materie su cui i candidati devono prepararsi per affrontare le prove scritte sono diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sia in relazione alla redazione di pareri che alla costruzione di veri e propri atti difensivi. Ancora non è entrata in vigore la riforma dell’esame abilitativo, per cui, anche per quest’anno, i candidati potranno usufruire dei codici commentati che, come già da un paio d’anni si dice, dovrebbero essere eliminati. Resterebbero i soli codici nudi, privi di supporti dottrinali e giurisprudenziali. Ma questa maggiore difficoltà non riguarda chi si accinge ora a svolgere le prove.

Il punteggio delle prove scritte e l’accesso all’orale

Le prime due giornate di prova saranno dedicate alla redazione di pareri, mentre la terza giornata, i candidati dovranno cimentarsi nella prova pratica, redigendo un atto difensivo di parte. Per poter accedere alla prova orale, il candidato deve conseguire almeno 90 punti agli scritti. La soglia può essere raggiunta anche per compensazione e, dunque, con un’insufficienza (al di sotto dei 30 punti per la singola prova), compensata da una valutazione maggiore di 30 in una delle altre due prove. In altre parole, non è necessario raggiungere la sufficienza in ciascun compito; però, è ammessa solamente un’insufficienza, altrimenti non si accede all’orale, nemmeno beneficiando dell’eventuale possibile compensazione.

