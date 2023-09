Errore diagnostico: aspetti penali e civili della responsabilità medica

1. Errore diagnostico: definizione e scusabilità



Non rinvenendosi in alcuna disposizione di legge, la definizione del termine è ricavabile dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte. Secondo gli Ermellini, infatti, si parla di errore diagnostico quando “in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo”[1] o nel caso in cui “si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi, ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”[2]. Inoltre, sulla base di ulteriori pronunce posteriori ed anteriori, sempre la Suprema Corte sostiene che “nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell’erronea posizione diagnostica iniziale”[3].

Si è quindi in presenza di un termine connesso ad una pluralità di condotte che, premessa la sussistenza di un preciso quadro sintomatologico, assume significato quando il medico:

a) Fallisce nell’inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza

b) Omette di eseguire o disporre ulteriori accertamenti medici ritenuti doverosi

c) Rimane convinto di un’erronea posizione diagnostica precedentemente assunta benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia e dall’anamnesi

Chiarite quindi le condotte che rientrano nella generica definizione di errore diagnostico e postulando un certo grado di incertezza proprio della pratica clinica, è lecito domandarsi, al fine di escludere la responsabilità penale del medico, quali sia l’area di non punibilità entro la quale tale errore possa dirsi scusabile.

Con l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) – assieme all’introduzione di una specifica causa di non punibilità all’art. 590-sexies c.p. – è stato abrogato l’art. 3, comma 1 della precedente legge 8 novembre 2012, n. 189che prevedeva l’esclusione automatica della responsabilità per colpa lieve in capo al sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. Allo stato dell’arte, quindi, non sussiste più la gradazione – sul piano letterale – tra la generica colpa grave e colpa c.d. “lieve” per imprudenza, negligenza o imperizia. Di conseguenza, sulla base del dettato normativo introdotto con l’art. 590-sexies c.p., la possibilità di non ascrivere in capo al medico la responsabilità penale per la morte del paziente o le lesioni che derivino da un suo errore diagnostico va circoscritta esclusivamente alle sole situazioni di imperizia clinica, a patto che siano rispettate le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Successivamente, con una nota pronuncia delle Sezioni Unite – certamente peggiorativa per quanto si attiene alla tutela degli operatori sanitari – si è giunti ad una reintroduzione di un profilo di colpa anche in particolari casi di imperizia del medico. La giurisprudenza della Cassazione ritiene che egli debba rispondere delle conseguenze lesive derivanti dal suo errore diagnostico anche nel caso in cui fallisca ad individuare le linee-guida e le pratiche clinico-assistenziali da applicare al caso concreto o, operando in assenza di queste e valutata la specificità del caso, gli sia rimproverabile la colpa grave. Secondo la Cassazione, infatti, il medico deve essere “preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali, capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle”[4].

Rimane ora un ultimo dubbio da sciogliere per completare il quadro della scusabilità dell’errore diagnostico: cosa sia da intendersi per linee-guida e buone pratiche clinico-assistenziali.

L’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie “si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 (all’interno del Sistema Nazionale per le Linee Guida, n.d.r.) ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute”[5]. Tuttavia, in mancanza di linee-guida ufficiali pubblicate nel SNLG, il medico è tenuto a conformarsi rigorosamente “alle buone pratiche clinico-assistenziali”[6] universalmente riconosciute dalla comunità scientifica internazionale come efficaci, sicure ed adeguate. Perché tali pratiche possano dirsi “buone”, quindi, il loro riconoscimento deve essere basato su robuste evidenze empiriche o su un consenso consolidato derivante da prassi cliniche svoltesi nel corso degli anni.



