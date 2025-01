Disconoscimento operazioni bancarie: l’onere della prova

La recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) del Collegio di Palermo offre un’importante riflessione sull’equilibrio tra diritti dei consumatori e obblighi degli intermediari finanziari, evidenziando aspetti cruciali legati al disconoscimento delle operazioni di pagamento e all’applicazione della normativa sulla Strong Customer Authentication (SCA). Il caso in esame riguarda un correntista che ha contestato una serie di addebiti su carta di credito per un presunto servizio di abbonamento, sollevando questioni interpretative di grande rilievo in tema di onere della prova e operazioni ricorrenti.

L’analisi di questa decisione si concentra sulle argomentazioni giuridiche adottate dall’ABF, che ha accolto il ricorso del cliente, sancendo principi fondamentali sia per i consumatori sia per gli operatori del settore bancario. Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

1. La vicenda e il disconoscimento delle operazioni

La vicenda oggetto della pronuncia dell’ABF riguarda il caso di un correntista, che si avvede dell’addebito mensile su carta di credito di 12 operazioni, la prima di € 9,99, le successive di € 37,00, in favore di una società per un presunto servizio di abbonamento attivato.

Dopo aver disconosciuto le operazioni mediante reclamo, e vedendosi rigettata la richiesta di rimborso dall’intermediario, il cliente presenta il ricorso all’ABF contestando alla banca di non aver mai autorizzato e disposto le singole operazioni addebitate mensilmente su carta.

L’intermediario, tuttavia, sostiene nelle proprie difese che con il primo pagamento della serie l’utente avrebbe sottoscritto un abbonamento con rinnovo automatico dei pagamenti periodici, e che per le operazioni successive di addebito, definite “recurring” (ricorrenti), non sarebbe stata necessaria l’autenticazione per ogni singola operazione successiva mediante autorizzazione dell’utente. Il ricorso viene accolto con le seguenti motivazioni. Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

FORMATO CARTACEO La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.Al fine di fornire una panoramica completa sul credito in generale, l’opera si articola con un’introduzione che descrive la nozione del credito con la gestione bancaria e le seguenti due parti distinte:- Prima Parte: in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici relativi al rapporto bancario e finanziario, alle aziende di credito e alle varie tipologie dei contratti bancari e finanziari;- Seconda Parte in cui sono stati esaminati gli strumenti di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, con la valutazione delle pratiche commerciali scorrette.Particolare attenzione è stata posta alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ABF e ACF), nonché a quelle di vigilanza delle operazioni di investimento.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA. Renzo Pravisano | Maggioli Editore 2021 36.10 € Scopri di più

2. Le motivazioni dell’ABF

Innanzitutto, l’ABF esordisce in motivazione richiamando l’applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, statuendo il seguente principio di diritto: “La soprarichiamata normativa fissa una sostanziale inversione al principio dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 c.c., chiaramente improntata al c.d. principio di vicinanza o riferibilità della prova, secondo cui l’onere della prova, in caso di disconoscimento di una operazione, deve essere attribuito dalla legge alla parte che a tale prova è più “vicina”, ossia al soggetto che ha predisposto la piattaforma poi utilizzata dal cliente”. Tale punto della motivazione appare interessante perché l’ABF si esprime espressamente sull’inversione del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.. laddove solitamente le decisioni del Collegio su fattispecie analoghe si limitano a richiamare la normativa speciale applicabile, senza tuttavia fare richiamo alle disposizioni del codice civile in materia di prova ed onere probatorio.

Sotto altro profilo, la pronuncia merita attenzione in quanto l’ABF ha rigettato la tesi dell’intermediario, secondo cui, nel caso di specie, si tratterebbe di operazioni ricorrenti, sicché la SCA sarebbe stata richiesta solo per la prima operazione di € 9,99, e non per le successive di € 37,00, non essendovi un obbligo in tal senso.



Potrebbero interessarti anche: Contenzioso bancario: onere della prova, consulenza tecnica d’ufficio e prassi giudiziarie

Tasso di interesse debitore: validità per credito in conto corrente

Il debitore deve provare il fatto estintivo, il creditore, solo il credito