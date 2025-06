I dati di Meta per alimentare l’AI: cosa succede se non ci siamo opposti?

C’è una scena in Hunger Games in cui Katniss capisce che, pur non avendo scelto le regole del gioco, deve comunque imparare a giocarci per restare viva. Ecco: è un po’ la stessa sensazione che si prova oggi, scoprendo che – se entro il 26 maggio 2025 non hai compilato un modulo online poco visibile – i tuoi contenuti pubblici su Facebook e Instagram sono diventati alimento per l’intelligenza artificiale di Meta. Al tema avevamo dedicato gli articoli Meta informa: addestramento AI con i dati degli utenti e Meta addestra l’IA con i tuoi dati: il Garante Privacy lancia l’allarme

Ma attenzione: non è l’ennesimo atto d’accusa contro la big tech cattiva. È piuttosto una riflessione sul fatto che il campo di gioco è cambiato, e che noi, cittadini digitali, stiamo partecipando a una rivoluzione in cui la disinformazione può sembrare consenso, e la non-azione ha un peso politico, sociale e giuridico tutt’altro che neutro.

Quindi: cosa vuol dire, davvero, non aver esercitato l’opposizione?

E se lo facciamo oggi, serve ancora a qualcosa?

Oppure, come Boromir nel Signore degli Anelli, ci siamo già seduti troppo vicini all’anello del potere per potercene liberare davvero? Il volume “Il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale” curato da Giuseppe Cassano ed Enzo Maria Tripodi si propone di rispondere proprio a queste sfide, offrendo ai professionisti del diritto un quadro completo e aggiornato delle nuove responsabilità giuridiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

1. Cos’è successo, in concreto ai dati di Meta?

Fino al 26 maggio 2025, ogni utente Meta maggiorenne aveva la possibilità di compilare un modulo per opporsi all’utilizzo retroattivo dei propri contenuti pubblici (post, commenti, foto, didascalie) da parte di Meta per l’addestramento dei suoi modelli di IA generativa (Meta AI, LLaMA e affini).

Chi ha compilato il modulo in tempo: ha impedito che i suoi contenuti pubblici già online fossero inclusi nei dataset di addestramento;

potrà continuare a opporsi anche per i contenuti futuri. Chi non lo ha fatto entro la data stabilita: non potrà più impedire l’uso dei contenuti già pubblicati fino a quel momento;

può ancora esercitare l’opposizione per impedire che i contenuti futuri siano usati per l’addestramento. Il tutto, su base di “legittimo interesse” ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) GDPR, che Meta invoca come fondamento giuridico per la liceità del trattamento. Il volume “Il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale” curato da Giuseppe Cassano ed Enzo Maria Tripodi si propone di rispondere proprio a queste sfide, offrendo ai professionisti del diritto un quadro completo e aggiornato delle nuove responsabilità giuridiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

2. Ma quindi non è più reversibile?

Ecco il nodo vero, quello che separa la giurisprudenza dalla geopolitica digitale.

No, non è reversibile. I contenuti già raccolti prima dell’opposizione sono ormai nei dataset. Ingeriti, elaborati, frullati nei neuroni artificiali che allenano Meta AI.

Se questo ti ricorda Minority Report, non è un caso: un mondo in cui i nostri dati “di ieri” determinano le previsioni (e le offerte, e le narrazioni) di domani. Un mondo in cui le scelte passate – fatte in tutt’altri contesti – diventano schegge semantiche nel cervello di un’intelligenza che non dimentica nulla.

E quindi sì: chi non ha detto “no” in tempo ha, di fatto, consegnato a Meta una porzione della propria identità digitale pubblica, senza poter più tornare indietro.

3. Ma allora opporsi ha ancora senso?

Sì. E ora più che mai. Non perché serva a “riprendersi” i post del 2015, ma perché opporsi oggi è un atto simbolico e operativo insieme: significa interrompere il flusso , almeno da qui in avanti.

, almeno da qui in avanti. significa affermare un principio: “Questa parte di me non ti appartiene”.

significa (e qui parliamo da giuristi) poter rivendicare un danno, se domani si dovesse aprire un contenzioso collettivo o una class action. E, soprattutto, significa esercitare un diritto previsto dall’art. 21 del GDPR, che non è una poesia per romantici del Novecento, ma uno strumento concreto di autodeterminazione digitale.



4. Siamo Frodo o siamo Gollum?

Paragoni epici, lo so. Ma in questa fase della storia digitale, è inevitabile.

Come ne Il Signore degli Anelli, c’è un momento in cui ci si abitua al potere dell’anello, lo si considera inevitabile, si smette di lottare. Si dice: “Tanto ormai…”. E ci si convince che la cosa migliore sia adattarsi.

Ma c’è un altro modo. Quello in cui si riconosce che il potere non è neutro, che l’anello pesa anche se è invisibile. E si decide di portarlo, sì, ma per buttarlo nel fuoco, non per usarlo.

Ecco perché l’opposizione a Meta oggi non è solo un modulo da compilare. È un atto narrativo. È scegliere di non essere solo “materiale di addestramento”, ma soggetto attivo di una storia.

5. E domani?

Ci saranno altri Meta. Altre scadenze. Altri dataset. Altri moduli da cercare tra le pieghe di un help center.

Per questo non possiamo affrontare la questione con stanchezza o fatalismo. Dobbiamo pretendere norme più chiare, informative accessibili, processi opt-in e non opt-out, una cultura della trasparenza che non lasci tutto il carico sulle spalle del singolo utente.

Oggi possiamo ancora opporci. Domani potremo – forse – rivendicare, contestare, ottenere rimedi.

Ma solo se avremo tracciato un confine, per quanto imperfetto.

Come in ogni distopia che si rispetti, la libertà non è un punto di partenza. È una resistenza quotidiana.

