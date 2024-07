Danno patrimoniale di rilevante gravità: quando si configura?

1. La questione: configurabilità dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.



La Corte di Appello di Napoli aveva parzialmente riformato una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di una persona imputata per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose (capo C), ritenendo assorbita in quest’ultima condotta quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo A) e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante dei più fatti di bancarotta e sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, la Corte di merito aveva riqualificato il reato di cui al capo B) quale bancarotta documentale semplice e lo aveva dichiarato estinto per prescrizione, escludendo la continuazione e l’aggravante dei più fatti di bancarotta, e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, provvedendo a ridurre la pena.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente l’aggravante in virtù del mero ammontare del passivo, fallimentare piuttosto che considerando la sola diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta di bancarotta. Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia