Crediti alimentari: la giurisdizione nell'esecuzione forzata

Crediti alimentari: la giurisdizione nei procedimenti di esecuzione forzata

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il rapporto tra il Regolamento (CE) n. 4/2009 e il Regolamento (UE) n. 1215/2012 – 3. La soluzione del caso di specie e la determinazione della giurisdizione

Premessa

Il 4 giugno 2020 la Terza Sezione della Corte di giustizia ha emesso una sentenza molto importante in tema di crediti alimentari[1]. La massima istanza giudiziaria dell’Unione Europea ha infatti avuto a che fare con una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 4/2009[2], nella parte relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni straniere in tale materia; nella soluzione del caso, essa ha anche colto l’occasione per stabilire una volta per tutte la competenza nella fase dell’esecuzione.

Il Tribunale circoscrizionale di Cracovia aveva condannato un soggetto domiciliato in Germania a versare nei confronti della figlia minorenne, legalmente rappresentata dalla madre e domiciliata in Polonia, un assegno per alimenti. La madre, una volta ottenuta l’apposizione della formula esecutiva da parte del Tribunale circostanziale di Colonia, aveva avviato una procedura di esecuzione forzata in Germania, alla quale il padre si era opposto, sostenendo di aver già soddisfatto in larga parte, il debito alimentare.

Il Tribunale tedesco si era domandato a quel punto se l’opposizione innanzi a lui proposta potesse rientrare nella sua giurisdizione, sospendendo il procedimento e sottoponendolo all’attenzione della Corte di giustizia. Il punto cruciale era stabilire se questa dovesse o meno considerarsi rientrante nella materia delle obbligazioni alimentari, e quindi sottoposta ad una disciplina eurounitaria ad hoc.

Il rapporto tra il Regolamento (CE) n. 4/2009 e il Regolamento (UE) n. 1215/2012

Il succitato regolamento (CE) n. 4/2009 ha configurato una disciplina a sé stante sulla circolazione delle statuizioni di natura alimentare, recependo le indicazioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

In tale occasione, gli organi legislativi dell’Unione erano stati invitati ad istituire specifiche norme comuni per semplificare ed accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti tali obbligazioni. Essi hanno così optato per la soppressione del cd. exequatur, ovvero della necessità da parte del richiedente di dover ottenere un’autorizzazione per poter eseguire una decisione emessa in uno Stato membro diverso da quello dell’esecuzione[3]. Una scelta finalizzata a consentire una più facile riscossione dei crediti, assicurando allo stesso tempo una sostanziale parità di trattamento tra tutti i soggetti beneficiari[4]: il coniuge, il minore, il maggiorenne non autosufficiente o il maggiorenne portatore di handicap[5].

Con tale atto, il legislatore dell’Unione ha dunque voluto sostituire le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari contenute all’epoca nel Regolamento n. 44/2001 (cd. Bruxelles I), per spingere verso una maggiore rapidità nella circolazione delle sentenze. Ad onore del vero, però, l’esecuzione diretta delle sentenze di Stati membri non è una novità assoluta; essa si pone nel solco di altri regolamenti dell’Unione europea adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile[6] i quali, seppur con modalità diverse, sono ispirati alla stessa idea[7]. Inoltre questo principio è stato recepito anche nel nuovo regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis): esso, oltre ad abrogare il regolamento n. 44/2001, al suo art. 41, par. 1, non manca di ribadire come le decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro vadano trattate come se fossero state pronunciate nello Stato membro richiesto.

Il rapporto tra il Regolamento (UE) n. 1215/2012 e il Regolamento (CE) n. 4/2009 è di genere a specie: mentre il primo si applica in generale alla “materia civile e commerciale”, ai sensi del suo art. 1, par. 1[8], il secondo concerne esclusivamente il sottoinsieme delle “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela, di matrimonio o di affinità”[9]. Di conseguenza, anche il capo IV di quest’ultimo, intitolato “Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni”, e rilevante per il caso di specie, costituisce una sorta di lex specialis[10].

Come anticipato, il giudice nazionale tedesco aveva espresso dubbi in merito alla sua giurisdizione sull’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso, accertante un credito alimentare.

A suo avviso, dall’applicazione dell’uno o dell’altro complesso normativo, potevano infatti discendere conseguenze molto diverse.

Nel caso in cui si fosse convenuto di ricondurre tale fattispecie entro l’ambito del Regolamento cd. Bruxelles I-bis, avrebbe acquisito massima importanza il suo art. 24, n. 5[11]. Esso, seppur secondo la dottrina maggioritaria[12] non attribuisca direttamente un titolo di giurisdizione in materia di esecuzione delle decisioni, ripartisce la stessa esclusivamente per gli incidenti di cognizione aperti in sede esecutiva, attribuendola allo Stato presso il quale pende il procedimento esecutivo[13].

Stando a questa interpretazione[14], l’art. 24, n. 5, può dunque ritenersi riferito proprio alle opposizioni, ma per poter essere operativo necessita di essere integrato dalla lex fori, che in prima battuta individuerà i confini della giurisdizione in materia esecutiva. L’autorità giurisdizionale adita dal creditore procedente, in seguito, se riterrà di avere la giurisdizione necessaria per risolvere la vicenda processuale sottopostale, acquisirà anche la competenza giurisdizionale sulle potenziali questioni da questa scaturenti, proprio in virtù della disposizione comunitaria succitata[15].

In una situazione normativa come quella tedesca, diversamente da quanto accade in quella italiana[16], i confini della giurisdizione in materia di opposizione sono delineati in modo alquanto chiaro dall’articolo 828 del Zivilprozessordnung; una norma che riguarda la competenza territoriale ma che, secondo la dottrina tedesca, deve essere utilizzata anche per la delimitazione dei confini della giurisdizione esecutiva. In questo senso, essa stabilirebbe che, in caso di pignoramento di crediti, la giurisdizione esecutiva tedesca esista se nei confronti del debitore sussiste la giurisdizione di cognizione tedesca ovvero, in mancanza di tale requisito, se il terzo ha la sua residenza in Germania[17]. Applicando il Regolamento Bruxelles I-bis e il ZPO, pertanto, si sarebbe dovuta valutare come sussistente la giurisdizione tedesca.

Ciò nonostante, il giudice a quo aveva evidenziato di preferire l’opposta opinione di una parte della dottrina, ritenente che un’eccezione fondata soltanto sul quantum o sul quomodo del pagamento del credito, o ancora sul suo trasferimento, fosse comunque rivolta di fatto contro il titolo esecutivo, e non già contro il modo in cui si è proceduto all’esecuzione forzata.

In questo caso, si sarebbe dovuto tenere in considerazione esclusivamente l’art. 8 del regolamento (CE) n. 4/2009: in tale norma infatti è previsto che il debitore non può proporre un’azione per modificare la decisione accertante il credito, o ottenerne una nuova sul punto, in uno Stato membro diverso da quello di origine, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la stessa[18]. In conclusione, secondo questa ipotesi la giurisdizione sarebbe spettata all’autorità polacca, in adesione allo scopo, perseguito dal legislatore unionale, di garantire un’adeguata tutela al creditore di alimenti, collocandolo in una posizione di favore sotto il profilo delle regole di competenza[19].

La soluzione del caso di specie e la determinazione della giurisdizione

La Corte di Giustizia, con la sentenza c. 41/19, ha risolto il contrasto interpretativo in modo piuttosto agevole, reputando come la controversia oggetto del procedimento principale dovesse essere considerata inerente all’ambito di applicazione del regolamento in materia di obbligazioni alimentari.

In appoggio a tale conclusione, l’istituzione europea ha richiamato la sentenza AS-Autotelie[20], nella quale era stato affermato il principio secondo cui una siffatta opposizione all’esecuzione, concernente il credito stesso accertato dalla sentenza, presenta sempre una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, seppur in questo caso il giudice tedesco fosse stato adito per la prima volta dal padre nell’ambito di un’opposizione[21].

Non è questa, però, la parte che spicca in termini di importanza, ma quella in cui viene dedotta la regola di competenza a partire dal regolamento (CE) n. 4/2009.

I giudici del Lussemburgo, infatti, hanno adottato un approccio completamente diverso rispetto al giudice di prime cure il quale, come si è detto, aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 8 del succitato corpo normativo, nel caso in cui l’opposizione fosse stata qualificata come azione in materia di obbligazioni alimentari.

Non solo è stato considerato risolutivo il diverso art. 41, rientrante tra le “Disposizioni comuni” del regolamento, ma anche la conclusione sul punto è risultata diametralmente opposta: dal tenore di tale norma, è stato affermato che un’opposizione all’esecuzione strettamente inerente alla domanda principale debba essere sempre giudicata dai giudici dello Stato membro dell’esecuzione, e non di origine, rientrando nella loro competenza. Questo perché l’eccezione fondata sulla inesistenza del credito non è assimilabile a un’azione che mira a modificare la decisione o a ottenerne una nuova, avendo invece come unico scopo quello di contestare l’importo entro il quale la decisione che ha constatato la decisione accertante il credito resta suscettibile di esecuzione.

Sebbene infatti uno degli obiettivi del regolamento sia senz’altro quello di tutelare al meglio le ragioni del creditore di alimenti, collocandolo nella migliore posizione possibile dal punto di vista giuridico, esso non è l’unico, dovendo essere considerata prioritaria la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. D’altronde, come affermato dagli stessi giudici di Strasburgo, obbligando il giudice dello Stato membro dell’esecuzione a declinare la propria competenza in favore di un giudice prossimo alla residenza del creditore di alimenti, si produrrebbe la conseguenza di rallentare il recupero del credito, aggravando eccessivamente la procedura a danno proprio dello stesso creditore[22].

Una tale risoluzione del conflitto tra questi due diversi principi giuridici, a dir il vero, si trova anche nella sentenza Sanders e Huber del 18 ottobre 2014. In quel caso, infatti, sempre in nome dell’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria era stata ritenuta non contrastante con il diritto eurounitario una normativa nazionale, come quella tedesca, che incardinava le controversie transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari dinanzi alla Pretura nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la propria residenza abituale[23].

Ne emerge così che il paventato contrasto tra le due discipline comunitarie citate sulla giurisdizione è completamente evaporato; infatti, anche avendo ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 24, n.5, del Regolamento Bruxelles I-bis, si sarebbe ugualmente concluso attribuendo la competenza transfrontaliera al giudice dell’esecuzione, senza dare alcun rilievo alla residenza del creditore.

Una soluzione certamente condivisibile e che ha permesso, da un lato, di evitare perdite di tempo che, in procedimenti delicati come nella materia alimentare, talvolta pregiudicano la situazione economica del beneficiario dell’erogazione, e, dall’altro, di uniformare la giurisdizione in questo campo.

Oggi infatti è possibile affermare che in ogni giudizio di opposizione all’esecuzione di un credito, di natura alimentare o meno, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, la competenza spetterà sempre allo Stato membro del luogo in cui si compie l’esecuzione[24]. Senza che venga per ciò solo alterato il merito della decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine che ha accertato il credito alimentare, in virtù dell’art. 42 del regolamento n. 4/2009, che esclude il riesame nel merito nello Stato in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione[25].

