Corso CNF 2025 per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questo corso rappresenta un’opportunità fondamentale per gli avvocati che intendono specializzarsi nel patrocinio davanti a organi giurisdizionali di massimo livello come la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato. Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2025, definisce requisiti, modalità di partecipazione, dettagli organizzativi e scadenze.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso e accedere al corso.

1. Requisiti per la partecipazione

Per candidarsi al corso, i partecipanti devono soddisfare specifici requisiti professionali e personali. Il bando delinea in modo chiaro i criteri di ammissione, che includono: Iscrizione all’albo ordinario o all’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni.

degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni. Assenza di sanzioni disciplinari definitive interdittive negli ultimi tre anni.

negli ultimi tre anni. Godimento dei diritti civili e politici al momento della presentazione della domanda.

al momento della presentazione della domanda. Esercizio effettivo della professione forense negli ultimi quattro anni, dimostrabile attraverso un numero minimo di dieci giudizi patrocinati in specifici ambiti (civile, penale, amministrativo o contabile).

negli ultimi quattro anni, dimostrabile attraverso un numero minimo di dieci giudizi patrocinati in specifici ambiti (civile, penale, amministrativo o contabile). Non essere sospesi dall’albo né soggetti a sospensione cautelare. La documentazione relativa ai requisiti deve essere presentata sotto forma di autocertificazione. Il CNF si riserva il diritto di verificare l’autenticità delle dichiarazioni, applicando severe sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Come inviare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’applicazione dedicata disponibile sul sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura, raggiungibile all’indirizzo www.corsicassazionisti.cnf.it. È necessario seguire tutte le istruzioni fornite nella piattaforma per garantire una corretta presentazione della domanda.

Le scadenze sono tassative: la domanda deve essere inviata entro le ore 23:59 del 18 febbraio 2025, utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la trasmissione dei documenti. È inoltre richiesto il pagamento di una quota di partecipazione al corso, pari a 750,00 euro, da versare sul conto corrente specificato nel bando.

Il modulo online prevede l’inserimento obbligatorio dei seguenti documenti in formato PDF: Una copia del documento d’identità in corso di validità.

La ricevuta del pagamento della quota di partecipazione.

La scelta della materia specialistica per il corso, che risulterà vincolante per la frequenza e per la verifica finale.

3. Struttura e organizzazione del corso

Il corso, che si terrà presso la sede del CNF a Roma, si articola in 100 ore di lezioni, suddivise in un modulo comune e in moduli specialistici. Le lezioni si svolgeranno principalmente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, con eventuali modalità a distanza per facilitare la partecipazione.



Modulo comune (20 ore)

Il modulo comune ha un approccio prevalentemente teorico e affronta le seguenti materie: Diritto processuale civile.

Diritto processuale penale.

Giustizia costituzionale.

Giustizia amministrativa. Moduli specialistici (80 ore)

Ogni partecipante dovrà scegliere uno dei seguenti ambiti specialistici: Diritto processuale civile.

Diritto processuale penale.

Giustizia amministrativa. I moduli specialistici includono esercitazioni pratiche, come la redazione di atti giudiziari, che saranno corretti e discussi in aula. L’obiettivo è sviluppare competenze tecniche avanzate necessarie per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

4. Materie d’esame e preparazione

Il corso si concentra su un ampio spettro di argomenti rilevanti per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, tra cui: Diritto processuale civile e penale : tecniche avanzate per la redazione di ricorsi e appelli.

: tecniche avanzate per la redazione di ricorsi e appelli. Giustizia amministrativa e costituzionale : principi e orientamenti giurisprudenziali recenti.

: principi e orientamenti giurisprudenziali recenti. Giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, con focus sugli orientamenti più innovativi. I partecipanti sono incoraggiati a consultare manuali aggiornati e materiali forniti durante il corso per garantire una preparazione completa.

5. Prova finale di idoneità

Al termine del corso, è prevista una verifica finale di idoneità, obbligatoria per l’accesso all’albo speciale. La prova si terrà a Roma e consisterà in una prova scritta che richiede la redazione di un ricorso per Cassazione o di un atto di appello al Consiglio di Stato.

La durata della prova è compresa tra cinque e sette ore. In casi eccezionali, la prova scritta potrà essere sostituita da un colloquio orale, svolto in modalità telematica. La commissione giudicante valuterà la maturità, la preparazione teorica e la padronanza delle tecniche di redazione degli atti.

6. Borse di studio

Il bando prevede l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate a coprire parzialmente i costi di partecipazione al corso. Le borse saranno assegnate sulla base del reddito ai candidati che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni. Gli iscritti con domicilio professionale a Roma non potranno beneficiare delle borse.

