Correttivo Codice delle comunicazioni elettroniche in G.U.

7. Semplificazioni delle autorizzazioni per la realizzazione di opere civili da scavo



L’art. 1, coi c. 21 e 22 introduce alcune modifiche al d.lgs. n. 259/2003, cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo all’art. 49. Le modifiche sono volte a semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di opere civili da scavo. In particolare, l’art. 1, c. 21, modifica l’art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per chiarire che l’invio tramite portale telematico della richiesta per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con la modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l’invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata. Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende accolta. Si specifica, inoltre, che nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a 10 giorni. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti e allacciamento di utenti, il termine è ridotto a 8 giorni. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Il c. 22 dell’art. 1, invece, introduce un nuovo art., il 49-ter, al d.lgs. n. 259/2003 tramite cui viene chiarito, in maniera esplicita, l’inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie disciplinate negli articoli da 44 a 49 del Codice delle Comunicazioni.