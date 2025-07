Contributo unificato e responsabilità deontologica: i limiti della disciplina secondo il CNF

La sentenza n. 410/2024 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) interviene su una questione tanto concreta quanto controversa nella prassi forense: l’omesso versamento del contributo unificato da parte dell’avvocato può dar luogo a responsabilità disciplinare? La risposta negativa offerta dal CNF ridefinisce il perimetro dei doveri professionali, riaffermando l’autonomia dell’avvocato e la centralità del diritto di difesa, soprattutto in contesti di vulnerabilità economica. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Il caso: una prassi diffusa o una condotta isolata?

Il procedimento trae origine da un’iniziativa dell’avvocato convenuto che aveva iscritto a ruolo 126 cause civili dinanzi al Tribunale di Catania, omettendo il versamento del contributo unificato. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) aveva interpretato tale comportamento come lesivo dei principi di lealtà, correttezza e decoro (artt. 9 e 37 del Codice Deontologico Forense), sanzionando il professionista con una censura. In particolare, si riteneva che la sistematica omissione avesse causato un aggravio per gli uffici giudiziari e celasse una strategia di accaparramento della clientela, fondata sull’offerta di assistenza legale senza anticipi di spese.

Tuttavia, il dato numerico rivela un altro scenario: su circa 1.200 cause patrocinate, solo 126 risultavano prive del contributo. Il che suggerisce una condotta non sistematica, probabilmente legata a casi isolati o a condizioni economiche particolari dei clienti.

2. Il principio normativo: nessun obbligo per l’avvocato di anticipare le spese del contributo unificato

Il CNF, in sede di impugnazione, ribalta l’impostazione del CDD alla luce di una corretta interpretazione dell’art. 13, comma 10, della Legge professionale forense (L. n. 247/2012). Tale norma, infatti, attribuisce all’avvocato il diritto al rimborso delle spese sostenute, ma non impone affatto un obbligo di anticiparle.

Il contributo unificato è una spesa di giustizia che grava sulla parte processuale, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, il difensore non può essere ritenuto disciplinarmente responsabile in caso di omesso versamento da parte del cliente, salvo che la condotta non assuma altri rilievi (ad esempio, mancata informativa o strumentalizzazione della prassi a fini scorretti).

3. Diritto di difesa e funzione sociale dell’avvocatura

La decisione si inserisce in un quadro più ampio, che valorizza il ruolo dell’avvocato come garante del diritto costituzionale alla difesa (art. 24 Cost.). Imporre al difensore l’onere di anticipare il contributo unificato significherebbe subordinare l’accesso alla giustizia alla capacità economica del professionista, snaturandone la funzione sociale e comprimendo l’autonomia difensiva.

Non è un caso che né il legislatore né la giurisprudenza abbiano mai previsto una responsabilità solidale dell’avvocato con il proprio assistito in materia di spese di giustizia. L’esclusione di simili obblighi risponde all’esigenza di tutelare l’equilibrio tra l’indipendenza professionale e la protezione dei diritti fondamentali, specialmente per i soggetti in stato di bisogno.



4. Accaparramento di clientela: onere probatorio e rilievo deontologico

Altro profilo decisivo nella pronuncia del CNF riguarda l’asserita violazione del divieto di accaparramento di clientela. Secondo l’impostazione censoria, l’assistenza gratuita offerta avrebbe potuto costituire una modalità surrettizia di attrazione del cliente. Tuttavia, il Consiglio rileva l’assenza di qualsiasi elemento probatorio in tal senso: non vi sono prove di una pubblicizzazione della prassi, né di un utilizzo sistematico e strumentale finalizzato a sottrarre clientela ad altri colleghi.

Il CNF ricorda che, in ambito disciplinare, non è ammesso fondare la responsabilità su mere presunzioni o su interpretazioni suggestive prive di riscontro oggettivo. La mancanza di una prova chiara e concreta esclude ogni rilievo deontologico della condotta contestata.