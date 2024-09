I contratti atipici- Scheda di Diritto

4. Validità e limiti dei contratti atipici



I contratti atipici, per essere validi, devono rispettare i requisiti generali previsti dal Codice Civile per tutti i contratti, come la capacità delle parti, la forma (se richiesta ad substantiam), e la causa lecita. Inoltre, devono garantire un equilibrio nelle prestazioni delle parti e non devono contenere clausole vessatorie che possano squilibrare eccessivamente i diritti e gli obblighi contrattuali.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che, pur in assenza di una disciplina specifica, i contratti atipici sono pienamente validi e tutelati, a condizione che rispettino i principi generali del diritto contrattuale e le norme imperative dell’ordinamento. In particolare, i giudici verificano che non vi siano clausole abusive o eccessivamente gravose per una delle parti, garantendo così la tutela dell’equilibrio contrattuale e il rispetto del principio di buona fede.