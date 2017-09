Concorso Polizia di Stato, oggi la graduatoria

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, lunedì 25 settembre, sarà pubblicata la graduatoria ufficiale degli scritti del Concorso Polizia di Stato 2017 e il calendario completo per tutti i candidati ammessi alle prossime prove. Saranno quindi finalmente resi noti i nomi e il numero degli aspiranti Allievi agenti che hanno superato la prima fase dell’esame e dovranno ora misurarsi con la prova di efficienza fisica, con l’accertamento psico-fisico e con il test attitudinale.

Nel frattempo, sembra che il numero di posti a disposizione possa aumentare da 1.148 a oltre 1.900: mentre attendiamo in tempo reale la pubblicazione di graduatoria e calendario, vediamo allora insieme tutte le novità.

Quanti sono gli ammessi alle prove?

Si conoscerà quindi oggi il numero dei candidati che saranno ammessi alle successive prove del Concorso: il comunicato ufficiale sarà pubblicato in giornata sul sito internet istituzionale della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it. Come comunicato dal Ministero, saranno in realtà pubblicate tre diverse graduatorie: una per tutti i civili (per i quali sono stati messi a disposizione 893 posti) e due riservate ai volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4.

Finalmente si saprà con certezza, quindi, con quale punteggio si potrà avere accesso ai test finali e quanti aspiranti Allievi agenti saranno chiamati a sostenere le prove fisiche e attitudinali. La grande curiosità di queste settimane ha portato a numeri contrastanti tra loro: c’è chi parla di 4.500 / 5.000 candidati ammessi, chi di solo 2.000. Fino alla pubblicazione della graduatoria non ci sarà certezza, ma una cosa appare certa: passeranno alle prove finali solo i concorrenti che hanno ottenuto punteggi molto alti, probabilmente solo i 9 e i 10.

Pronti 758 posti in più

C’è però una grande novità: la notizia non è ancora del tutto ufficiale, ma sembra quasi certo che il Concorso Polizia di Stato 2017 metterà a disposizione 758 posti in più rispetto ai 1.148 inizialmente previsti. Questo grazie alle autorizzazioni concesse dal decreto ministeriale del 4 agosto 2017.

Quello che in molti si chiedono adesso è la ripartizione di questi 758 nuovi posti tra la quota che spetta ai civili e quella che spetta ai volontari VFP1 e VFP4. Lo scenario che appare più probabile è quello che assegnerà il 75% dei nuovi posti ai civili (quindi circa 570 posizioni) e il 25% ai volontari. Ma non finisce qui: si vocifera già di un ulteriore ampliamento dei posti messi a bando di 292 unità, cosa che se sarà confermata dovrebbe ovviamente aumentare le chance dei candidati.

La prova di efficienza fisica

Sono tre, quindi, le prove che separano i candidati che hanno passato gli scritti dal termine del concorso: la prima, e forse la più temuta, è la prova di efficienza fisica. Seguendo la graduatoria che sarà pubblicata oggi, gli aspiranti Allievi agenti ammessi a tale test dovranno misurarsi, in sequenza, con:

la corsa di 1.000 metri , con un tempo massimo previsto di 3 minuti e 55 per gli uomini e di 4 minuti e 55 per le donne;

, con un tempo massimo previsto di 3 minuti e 55 per gli uomini e di 4 minuti e 55 per le donne; il salto in alto , con la soglia minima di 1 metro e 20 per gli uomini e di 1 metro per le donne;

, con la soglia minima di 1 metro e 20 per gli uomini e di 1 metro per le donne; il sollevamento alla sbarra, con un minimo di 5 sollevamenti in 2 minuti per gli uomini e 2 per le donne.

Sarà necessario presentarsi alle prove muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera.

Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali

Seguiranno, per chi passerà la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e gli accertamenti attitudinali. I primi consistono in un esame clinico generale del candidato e in varie prove strumentali e di laboratorio: sarà necessario presentarsi con certificato anamnestico, esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica e una serie di esami ematochimici, tutti indicati nel bando di concorso.

Gli accertamenti attitudinali, infine, sono diretti ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti previsti e consistono in una serie di test specializzati, sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della Commissione.

Solo al termine di quest’ultimo esame i candidati sapranno se avranno la possibilità di diventare ufficialmente Allievi agenti della Polizia di Stato. Diritto.it continuerà come sempre a tenervi aggiornati su tutte le novità più importanti in tempo reale.