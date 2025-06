Concorso Ministero del Turismo 180 posti: i profili giuridici

Con la pubblicazione del bando sulla piattaforma “inPA”, il Ministero del Turismo ha avviato il nuovo concorso pubblico 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di 180 unità di personale non dirigenziale. La selezione interessa due macro-aree: Funzionari (140 posti per laureati) e Assistenti (40 posti per diplomati). L’obiettivo del MITUR è rafforzare la propria capacità amministrativa mediante l’inserimento di figure specializzate, con competenze in ambito giuridico, economico, statistico, comunicativo e tecnico. In questo scenario, i profili giuridico-amministrativi rappresentano un’interessante opportunità per giuristi, praticanti, neolaureati in giurisprudenza e operatori del settore legale desiderosi di intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione.

1. I profili giuridici: Funzionari e Assistenti al Ministero del Turismo

Tra le posizioni bandite, quelle di maggiore interesse per i giuristi sono: 40 Funzionari Giuridico-Amministrativi (codice TUR-GA) – appartenenti all’Area dei Funzionari (ex Area III – F1), per i quali è richiesta una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche (es. LMG/01 Giurisprudenza, L-14 Scienze dei servizi giuridici).

– appartenenti all’Area dei Funzionari (ex Area III – F1), per i quali è richiesta una (es. LMG/01 Giurisprudenza, L-14 Scienze dei servizi giuridici). 20 Assistenti Giuridico-Amministrativi (codice TUR-ASSGA) – appartenenti all’Area degli Assistenti (ex Area II – F2), accessibili con un diploma di scuola secondaria superiore valido per l’accesso all’università. Le mansioni previste per i funzionari includono attività di supporto normativo e regolamentare, redazione di atti amministrativi, gestione di procedimenti giuridici e contrattuali, partecipazione a tavoli tecnici e collaborazione alla formulazione di atti di indirizzo e controllo. Gli assistenti, invece, saranno impiegati in compiti di tipo esecutivo, connessi all’istruttoria amministrativa, alla gestione documentale e al supporto alle strutture centrali e periferiche del Ministero. Inizia a prepararti con il volume dedicato “Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon

FORMATO CARTACEO Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta Il volume è un ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dal Ministero del Turismo per 40 Funzionari (cod. TUR-GA) e 20 Assistenti (cod. TUR-AGA) dell’area giuridico-amministrativa. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove, ovvero:- Codice del turismo- Funzioni e organizzazione Ministero del Turismo- Pubblico impiego- Elementi di Diritto amministrativo- Diritto Ue- Diritto Costituzionale- Logica- Test situazionali- Lingua inglese e Informatica (online). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sarà disponibile anche: – Tutor digitale come supporto di studio, ripasso e simulazioni di quiz. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale, è autore di manuali editi da Maggioli. Sabrina FazioPsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo. Luigi Tramontano, Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

2. Requisiti e modalità di candidatura al Concorso Ministero del Turismo180 posti

Per partecipare al concorso, è necessario: essere cittadini italiani o di uno degli Stati UE o equiparati;

godere dei diritti civili e politici;

possedere l’idoneità fisica all’impiego;

non avere riportato condanne penali incompatibili con l’assunzione presso la PA;

non essere stati destituiti o dispensati da incarichi presso pubbliche amministrazioni. La domanda va presentata online attraverso il portale https://www.inpa.gov.it, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 23:59 del 16 giugno 2025. È possibile candidarsi per un solo codice concorsuale per area, quindi un solo profilo tra i funzionari e uno tra gli assistenti. È richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun profilo scelto.

3. Prove d’esame: struttura e materie per i profili giuridici

Il percorso selettivo è articolato in:

1. Eventuale prova preselettiva

Prevista solo in caso di domande superiori di 30 volte al numero di posti. Consisterà in 50 quesiti a risposta multipla (10 di logica, 40 su materie specifiche), da completare in 60 minuti.

2. Prova scritta

Obbligatoria e comune a tutti i profili. Comprende 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, su materie specialistiche, quesiti logico-verbali e situazionali. La soglia di idoneità è 21/30. Le prove si svolgeranno in modalità digitale, anche da remoto.

Per i profili giuridico-amministrativi, le materie oggetto di prova comprendono: Elementi di diritto amministrativo ;

; Nozioni di diritto costituzionale ;

; Pubblico impiego ;

; Organizzazione e funzioni del Ministero del Turismo ;

; Elementi di diritto dell’Unione Europea ;

; Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011 e successive modifiche);

(D.Lgs. 79/2011 e successive modifiche); Inglese, informatica, logica e test situazionali (competenze trasversali).

4. Strumenti di preparazione e simulazioni

Per i profili giuridici, è disponibile il volume “Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Il manuale è pensato per la preparazione completa delle prove preselettive e scritte, e offre anche: accesso a simulazioni online con quiz interattivi ;

con ; contenuti su informatica , lingua inglese e competenze trasversali ;

, e ; un tutor digitale integrato per lo studio guidato. Sono disponibili anche esempi di prove simulate (con risposte commentate) per i profili TUR-GA e TUR-ASSGA, scaricabili direttamente dal sito dell’editore o accedendo ai materiali collegati al manuale.

5. Valutazione dei titoli

Ai candidati che supereranno la prova scritta verranno attribuiti fino a 9 punti aggiuntivi per titoli di studio superiori a quelli richiesti (es. dottorati, master, abilitazioni forensi), secondo i criteri stabiliti dal bando.

6. Come avere aggiornamenti costanti sul concorso

