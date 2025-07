Concorso Ministero Interno 1248 posti: riapertura domande fino al 10 luglio 2025

È ufficiale: il Concorso Ministero dell’Interno per 1248 funzionari è stato riaperto. Dopo la sospensione a seguito della sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato illegittima l’esclusione dei non cittadini italiani, il bando è nuovamente accessibile fino al 10 luglio 2025 per i candidati senza cittadinanza italiana.

1. Perché è stato riaperto il bando per il concorso Ministero dell’Interno?

Il provvedimento di riapertura arriva in esecuzione della sentenza n. 753/2025 del Tribunale di Milano, che ha stabilito l’illegittimità del requisito di cittadinanza italiana previsto inizialmente. Tale requisito è stato ritenuto in contrasto con la normativa europea in materia di parità di trattamento. Da qui la riapertura dei termini sul portale INPA esclusivamente per le categorie interessate, ossia i cittadini comunitari e i titolari di permesso di soggiorno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001.

2. Profili ricercati e posti disponibili

Il concorso prevede assunzioni a tempo pieno e indeterminato per i seguenti profili: Funzionario amministrativo : 350 posti

: 350 posti Funzionario economico-finanziario : 514 posti

: 514 posti Funzionario statistico : 49 posti

: 49 posti Funzionario informatico : 182 posti

: 182 posti Funzionario tecnico : 3 posti

: 3 posti Funzionario linguistico: 150 posti in diverse combinazioni linguistiche (inglese, francese, arabo, cinese, russo, spagnolo, tedesco, sloveno) Le prove scritte si sono svolte dal 18 al 20 dicembre 2024 e la partecipazione resta valida per chi ha già presentato domanda. Chi rientra nelle categorie ora ammesse può presentare nuova candidatura entro il 10 luglio 2025.

3. Requisiti e titoli di studio richiesti

Per partecipare al concorso è necessario: essere in possesso di una laurea magistrale o equivalente , variabile in base al profilo scelto;

, variabile in base al profilo scelto; godere dei diritti civili e politici;

essere fisicamente idonei all’impiego;

non avere precedenti penali o interdizioni da pubblici uffici. Sono ammessi anche titoli esteri purché dichiarati equipollenti o equivalenti secondo la normativa italiana.

4. Le prove concorsuali: scritta, orale e titoli

Il concorso Ministero Interno 1248 posti prevede: Prova scritta : 40 quiz a risposta multipla (25 sulle materie specifiche, 7 di logica e 8 situazionali). Durata 60 minuti. Si supera con almeno 21/30.

: 40 quiz a risposta multipla (25 sulle materie specifiche, 7 di logica e 8 situazionali). Durata 60 minuti. Si supera con almeno 21/30. Prova orale : riservata a chi supera la scritta, verterà sulle stesse materie.

: riservata a chi supera la scritta, verterà sulle stesse materie. Valutazione dei titoli: effettuata solo per gli idonei, sulla base delle dichiarazioni rese in fase di domanda. Le materie variano a seconda del profilo. Ad esempio, per i funzionari amministrativi si richiedono competenze in diritto costituzionale, amministrativo, civile, penale e normativa sul pubblico impiego.

5. Manuali e strumenti per la preparazione

