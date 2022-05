Concorso 1956 posti: prorogati i termini

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06-05-2022 la proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per 1956 posti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione.

Vediamo le informazioni principali.

>>>Leggi qui il bando<<<

Indice

1. Chi può fare domanda

Leggi qui tutti i posti messi a bando

Questi i requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione:

essere o essere stati tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione nelle Regioni previste dall’art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. avere un’età non inferiore ai diciotto anni. essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: per i profili di funzionario di area funzionale III, fascia retributiva F1: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; per i profili di assistente di area funzionale II, fascia retributiva F2: diploma di istruzione secondaria di II grado per i profili di operatore di area funzionale II, fascia retributiva F1: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di I grado; per il profilo professionale di collaboratore scolastico ATA di categoria A1: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i posti da assegnare al Ministero della giustizia: possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Scadenze e termini

La domanda di ammissione sarà inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 24 maggio 2022. Per la partecipazione alla selezione deve essere anche versata una quota di partecipazione di 10€ sulla base delle indicazioni riportate nel sistema «Step-One 2019». Il versamento deve essere effettuato entro le ore 13,00 del 24 maggio.

Alla domanda dovranno anche essere allegate le attestazioni del possesso dei requisiti riportati.

3. L’iter di selezione

L’iter varia a seconda della posizione per cui si fa domanda. Si svolgerà tramite:

Per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e di area funzionale II, fascia retributiva F2, una prova selettiva scritta distinta che si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate

Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1, un colloquio di idoneità

La prova scritta, in particolare, sarà composta da 10 quesiti di cultura generale e 10 quesiti volti a verificare le conoscenze in materie specifiche che variano in base alla posizione.

I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di ciascun profilo professionale saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l’assunzione a tempo determinato.

