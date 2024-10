Il concordato semplificato: natura, presupposti e omologazione dopo il Correttivo CCII

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si configura come una delle alternative cui l’imprenditore può ricorrere quando sfumano le possibilità di concludere in altro modo le trattative avviate nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII. Per approfondire tutte le novità del Correttivo-Ter, consigliamo il corso per professionisti: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie . Consigliamo anche il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – IV edizione

Cominciamo col dire che il concordato semplificato non ha nulla a che vedere con il concordato preventivo di cui all’art. 84 e seguenti del CCII. Intanto, perché l’imprenditore che “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” (art. 12, comma 1, CCII) non può accedervi direttamente, ma solo residualmente, quando le trattative avviate per il superamento della crisi nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi non abbiano portato all’individuazione di una soluzione alternativa tra quelle previste dall’art. 23, comma 1 e 2, CCII. In secondo luogo, perché l’orizzonte finalistico del concordato semplificato è ben più ristretto di quello tipico del concordato preventivo. Come noto, infatti, quest’ultimo può prevedere oltre ad una finalità liquidatoria dell’impresa concordataria, anche, ove ve ne siano le condizioni, una finalità di prosecuzione dell’attività della stessa, in forma diretta o indiretta, quando in quest’ultimo caso tale prosecuzione sia portata avanti da un soggetto diverso dall’imprenditore in virtù di cessione, usufrutto, affitto o conferimento d’azienda in altra società. Viceversa, il concordato semplificato, come peraltro confermato dalla rubrica dell’art. 25 sexies CCII, assolve unicamente allo scopo di addivenire alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore che vi fa ricorso. Il che, beninteso, non vuol dire che sia assolutamente preclusa qualunque possibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa, ma tale prosecuzione potrà nei fatti essere solo indirettamente perseguita e a patto che essa sia comunque funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. In altri termini, nell’ambito del concordato semplificato, la liquidazione del patrimonio ben potrà attuarsi attraverso la cessione dell’azienda o di uno o più rami della stessa, ma ciò potrà concretizzarsi solo se attraverso la cessione del compendio organizzato dei beni aziendali o di parte di essi si raggiungerà un maggiore e più proficuo grado di soddisfazione dei creditori. Di talché l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa ne costituirà effetto accessorio ed eventuale. Sul tema, consigliamo il volume Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter.

2. Presupposti soggettivi e oggettivi



A livello soggettivo emerge subito una ulteriore, importante peculiarità del concordato semplificato, al quale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, CCII, potrà accedere qualunque imprenditore commerciale o anche agricolo, in senso lato, e dunque anche gli imprenditori cosiddetti minori o sotto soglia, come definiti dall’art. 2, comma 1 e 2, CCII, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. E ciò, contrariamente a quanto previsto dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo, cui può accedere solo l’imprenditore che, conformemente a quanto statuito dall’art. 121 CCII, (i) abbia la qualifica di imprenditore commerciale, (ii) sia in stato di insolvenza e (iii) non dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti (art. 2, comma 1, lettera d), CCII):

un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di concordato o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

ricavi per un ammontare annuo non superiore ad euro 200.000 nel periodo temporale come definito al precedente punto 1;

un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Sotto il profilo oggettivo, il concordato semplificato presuppone che si siano concluse le trattative portate avanti nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi. Si badi bene, non che le predette trattative si siano risolte in un fallimento, ma semplicemente e in maniera più neutra che si siano concluse. E infatti, il terzo correttivo al CCII (D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha espunto dall’art. 25 sexies, comma 1, CCII, le parole “che non hanno avuto esito positivo” riferite alle trattative ex composizione negoziata della crisi. Sicché la concreta possibilità di ricorso al concordato semplificato poggia ora solo su due presupposti oggettivi: (i) che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede, secondo quanto attestato dall’esperto con propria relazione finale e (ii) che, terminate le trattative, non sia stato possibile concludere (art. 23, comma 1, CCII):

un contratto con uno o più creditori oppure – come precisa il terzo correttivo al CCII – “con una o più parti interessate all’operazione di risanamento”;

la convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCII;

un accordo sottoscritto dall’imprenditore – e aggiunge il terzo correttivo – “dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché” dall’esperto;

oppure, alternativamente, come previsto dall’art. 23, comma 2, CCII, non sia stato possibile (i) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 CCII, (ii) l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, (iii) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCII, dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 o dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39.



