Il concetto di ordinamento giuridico tra Kelsen e Bobbio

In Brasile, così come in Italia, la dottrina di Noberto Bobbio trova ancora oggi una notevole eco. Sono molti gli autori e le facoltà che attualmente adottano ancora la dottrina del filosofo del diritto italiano. Questo fatto non sorprende, considerando che entrambe le tradizioni giuridiche, quella brasiliana e quella italiana, derivano da una radice comune, il diritto romano.

È quindi alla luce di questa circostanza che è importante capire cosa intendesse il professore italiano in questione per ordinamento giuridico. Si tratta di un concetto chiave per il diritto, soprattutto se si considera la tradizione del Positivismo giuridico. Un filone di pensiero che trova soprattutto in Hans Kelsen un grande rappresentante. Tale autore, insieme a Hebert Hart, sono senza dubbio due delle massime espressioni del Positivismo giuridico, anche se da prospettive assolutamente divergenti. L’autore austriaco ha sostenuto un positivismo normativista, mentre l’autore inglese difende un positivismo empirico.

1. Tra Kelsen e Bobbio

Non è una novità che Norberto Bobbio, in larga misura e da un certo punto della sua carriera, sia stato molto influenzato dal pensiero di Hans Kelsen. Queste influenze si sono fatte sentire in molti dei suoi libri, ma, in particolare, nelle opere sulla Teoria della norma giuridica e sulla Teoria dell’ordine giuridico. In quest’ultima, in particolare, l’autore austriaco, nato a Praga, oggi Repubblica Ceca, sostiene la sua teoria dell’ordine giuridico sulla base di tre concetti centrali, ovvero: a) unità; b) coerenza e c) completezza. In altre parole e rispettivamente, l’ordinamento giuridico deriva da un’unica norma fondamentale; l’ordinamento giuridico non presenta antinomie; infine, l’ordinamento giuridico non presenta lacune giuridiche.

Potrebbero interessarti anche: Recensione dell’opera “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano

I fondamenti dell’ordinamento giuridico: criteri, principi e norme tra libertà e coazione