Compatibilità con diritto UE di sanzioni per promozione siti di giochi con vincite in denaro

1. Il provvedimento AGCOM



Nel 2022 l’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Limited una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 87/2018 (Decreto dignità) che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. L’Autorità ha contestato a Google che tramite 5 canali, di titolarità del content creator denominato “Spike”, contenti oltre 500 video caricati giornalmente, veniva realizzata la promozione di innumerevoli website di giochi con vincite in denaro in violazione del divieto previsto dall’art. 9 succitato. In base a quanto sostenuto dall’Autorità nel provvedimento impugnato “all’interno di ciascuno dei 5 canali sopra identificati, vengono promossi, mediante i video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando direttamente il fornitore del servizio di condivisione video YouTube attraverso tre diverse fasce di prezzo cui corrispondono diversi vantaggi (fan livello 1: 1,99 euro al mese; fan livello 2: 3,99 euro a mese, fan livello 3: 19,99 euro al mese); al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, di video in cui si invita l’utente, a prescindere dall’età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate”. L’Autorità sostiene che l’utente Spike non sia qualificabile come un “utente ordinario” di YouTube avendo aderito, dal 2019, al “Programma partner” di You Tube (YPP), beneficio riconosciuto in ragione del “successo” ottenuto tramite i menzionati Canali Contestati. L’Autorità ha, pertanto comminato a Google una sanzione amministrativa di 750.000 euro; ordinato a Google di rimuovere 630 video; ordinato a Google di rimuovere dalla piattaforma “YouTube” i video di “Spike” aventi contenuti analoghi a quelli oggetto del procedimento e, pertanto, in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto dignità (ordine di notice & stay down).