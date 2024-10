Collegamento causale esclusivo in una sentenza del Tribunale di Foggia

Nella sentenza numero 2058 del 05.09.2024 il giudice unico del Tribunale di Foggia, dott.ssa Maria Elena de Tura, pone in essere una concreta applicazione del principio del collegamento causale esclusivo così superando la presunzione ex. art. 2054 II comma cc. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Pubblichiamo e commentiamo volentieri questa sentenza di merito del Tribunale di Foggia (GU dott.ssa Maria Elena de Tura), perché interessante in ordine all’applicazione dell’art. 2054 II comma cc, e dell’onere probatorio posto a carico del danneggiato, sul quale si è scritto, si scrive e si scriverà, atteso che è una delle questioni più dibattute e al limite tra merito e legittimità.

La questione fattuale si può riassumere come segue.

Si tratta di uno scontro tra due veicoli, una macchina agricola e una vettura, che si determina per responsabilità esclusiva per colpa di quest’ultima. In particolare l’autovettura, in tratto curvilineo e a causa della velocità eccessiva, perdeva il controllo del veicolo e invadeva l’opposta corsia, cagionando danni alla macchina agricola.

Sui luoghi intervenivano i Carabinieri, e ai fatti assisteva anche un testimone che veniva escusso nell’immediatezza dai militari.

La compagnia assicurativa del veicolo inviava l’offerta nella fase stragiudiziale, che veniva trattenuta in acconto dal danneggiato, con conseguente giudizio di merito. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile.

2. Il giudizio e il collegamento causale esclusivo

Nel corso del giudizio si svolgeva l’attività istruttoria solita, e quindi l’escussione del teste e la consulenza tecnica, e il Giudice in sentenza si trova a dover decidere sulla questione ex. art. 2054 II comma cc sollevata dall’assicuratore.

In particolare la difesa della compagnia assicurativa affermava che non si era raggiunta la prova, nel corso del giudizio, della assenza di corresponsabilità del danneggiato, con conseguente inevitabile attribuzione allo stesso della decurtazione del risarcimento ex. art. 2054 II comma cc.

Il Giudice unico giunge all’accertamento della piena responsabilità dell’assicurato applicando la teoria del collegamento causale esclusivo, in virtù della quale se la condotta colposa di Tizio è da sola idonea a giustificare il sinistro, tutto il resto è irrilevante.

Riportiamo quasi alla lettera il ragionamento svolto in sentenza, poiché assolutamente chiaro e lineare.

La giurisprudenza di legittimità sostiene che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c. ) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. n. 12884/2021; Cass.n. 6941/2021; Cass. n. 14379/2019; Cass. n. 13672/2019).

Da ciò consegue che il Giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l’altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il Giudice dovrà valutare se anche l’altro conducente si sia, comunque, uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.



