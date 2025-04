Clausola di esonero spese non opponibile a condominio e futuri acquirenti

La clausola di esonero dal pagamento delle spese condominiali che ha valenza unicamente tra il costruttore e gli acquirenti non è opponibile né al condominio, né agli eventuali successivi acquirenti dei singoli immobili. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

riferimenti normativi: art. 1123 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. II, Sentenza del 27/02/2024, n. 5139

Tribunale di Parma -sez. I civ.- sentenza n. 266 del 06-03-2025 esonero-costruttore-spese-sentenza.pdf 246 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: la clausola di esonero dal pagamento delle spese condominiali

La questione verte su una disputa tra una società e un condominio, inclusi i singoli condomini, in merito a spese condominiali contestate. La società ha presentato davanti al Giudice di Pace un atto di citazione (3 aprile 2014) contro il condominio e i condomini, opponendosi al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 4.259,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di spese condominiali. Secondo la società, nei contratti di compravendita delle unità immobiliari da essa alienate, era specificato che le unità immobiliari rimaste di sua proprietà – ossia dieci autorimesse – non avrebbero dovuto partecipare alla ripartizione delle spese condominiali fino alla loro vendita a terzi. Inoltre, la società ha contestato la delibera assembleare del 26 settembre 2011 che aveva approvato i bilanci consuntivo e preventivo, ritenendola nulla poiché le spese erano state suddivise anche a suo carico, in violazione del regolamento condominiale. Non limitandosi all’opposizione al decreto ingiuntivo, la società ha presentato una domanda riconvenzionale, chiedendo che i condomini fossero condannati al risarcimento dei danni in via equitativa, poiché riteneva che la loro condotta fosse stata contraria ai principi di buona fede. Il condominio ha fatto presente che l’attrice era decaduta dal diritto di contestare l’annullabilità della delibera, avendo superato il termine previsto dall’art. 1137 c.c., comma secondo. Inoltre ha notato che l’attrice non aveva richiesto, nemmeno in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità o l’annullamento delle delibere precedenti relative ai bilanci consuntivi e preventivi, che prevedevano analoghe ripartizioni delle spese condominiali. Il convenuto ha anche affermato che il regolamento condominiale non conteneva alcuna disposizione che escludesse la società dal pagamento delle spese condominiali. Questa esclusione era prevista solo nei contratti di compravendita tra la società e i singoli condomini, rendendola, pertanto, non opponibile al condominio. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla società e condannando il condominio alla refusione delle spese di lite. Secondo il giudice di primo grado l’esclusione della società dal pagamento delle spese condominiali era legittima in forza del regolamento condominiale di tipo contrattuale sottoscritto dai condomini al momento del loro acquisto, regolamento che poteva essere modificato soltanto a seguito di delibera assembleare assunta all’unanimità. Il Tribunale ha confermato la sentenza di prime cure.

Il giudizio di Cassazione è stato definito con ordinanza con la quale è stata cassata con rinvio la detta sentenza del Tribunale. La Cassazione ha precisato che la delibera contestata e mai impugnata poteva al più considerarsi annullabile avendo ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese per la gestione delle parti comuni, adottata in violazione dei criteri di legge o dalla convenzione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

FORMATO CARTACEO Formulario commentato del nuovo processo civile Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022. Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La questione : la validità della clausola

È valida la clausola di esclusione del costruttore dalla ripartizione delle spese condominiali per le unità immobiliari invendute contenuta unicamente nei singoli contratti di compravendita e non nel regolamento condominiale?

3. La soluzione

Il Tribunale ha notato che la delibera contestata ha ripartito in concreto tra i condomini le spese per la gestione delle parti comuni, in violazione dei criteri della convenzione. A parere del giudicante tale delibera era annullabile. Di conseguenza la società avrebbe dovuto far valere il vizio di annullabilità della decisione assembleare entro il termine di cui all’art. 1137 c.c., e cioè entro 30 giorni dalla comunicazione delle delibere. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società e per l’effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice ha stabilito che il regolamento condominiale “Autorimesse” non può aver garantito alcuna esenzione della società dal pagamento delle spese relative alla gestione dei beni condominiali. In particolare il decidente ha richiamato l’articolo 9 dello stesso regolamento secondo cui nessun condomino, nemmeno rinunciando ai propri diritti di comproprietà sulle parti comuni o sull’uso dei servizi condominiali, possa sottrarsi all’ obbligo di contribuire alle spese, “salvo diverse disposizioni espressamente registrate agli atti”. Il giudice emiliano ha escluso che l’inciso “salvo diverse disposizioni in merito registrate agli atti” possa essere interpretato come un richiamo all’esclusione dal pagamento delle spese condominiali contenuta nei contratti di compravendita. Secondo il Tribunale l’esclusione della società dal pagamento delle spese condominiali ha valenza unicamente tra la società e gli acquirenti, non essendo opponibile né al condominio, né agli eventuali successivi acquirenti dei singoli immobili. In ogni caso ha notato che il regolamento non era contrattuale non essendo stato sottoscritto da tutti i condomini.



Potrebbero interessarti anche: Spese condominiali ed esonero del costruttore: la posizione della Cassazione si rafforza

Regolamento condominiale che esonera alcuni condomini dal pagamento delle spese