Comune di Firenze e Camera di Commercio cercano praticanti avvocati

Camera di Commercio e Comune di Firenze ricercano praticanti avvocati

Si segnalano alcune opportunità, per gli aspiranti avvocati, di esercitare il tirocinio per l’abilitazione presso enti diversi dai consueti studi professionali.

Camera di Commercio di Firenze

In particolare, la Camera di Commercio di Firenze ha bandito un nuovo Avviso per la ricerca di 2 praticanti da impiegare presso l’Ufficio legale dell’Ente, per ciascuno dei quali è previsto un compenso di euro 525,00 mensili. Il tirocinio in questione – che verte principalmente sulle materie di diritto amministrativo (prevalentemente procedimenti sanzionatori e appalti), civile, tributario e del lavoro – costituisce un’occasione per conoscere il contenzioso legale relativo alla difesa di un ente pubblico dall’interno, acquisendo un’esperienza utile per i concorsi di funzionario amministrativo e legale in enti pubblici ed in enti locali.

I requisiti per partecipare alla presente selezione sono i seguenti: laurea in giurisprudenza quinquennale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento; voto di laurea non inferiore a 95/110; conseguimento della laurea da meno di 24 mesi; età non superiore a 34 anni; forte motivazione all’apprendimento.

Per i laureati interessati, la domanda – redatta utilizzando possibilmente il modulo allegato all’Avviso – deve pervenire entro il 25 maggio 2018, comprensiva del curriculum del candidato e dell’elenco di materie sostenute all’Università (e relativa votazione), presso l’UO Legale della Camera di Commercio di Firenze. La stessa può essere spedita per posta all’indirizzo: Piazza dei Giudici, 3-50122 Firenze, ovvero in via telematica, esclusivamente tramite l’indirizzo PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. Per coloro che non siano esclusi dalla selezione, la data del colloquio è fissata il 29 maggio 2018 alle 14:00 presso la sede della Camera di Commercio di Firenze.

Comune di Firenze

Ancora un’opportunità per i praticanti nel Comune di Firenze. C’è tempo ancora qualche giorno per partecipare all’Avviso bandito dall’Ente locale per la selezione di 2 praticanti, per l’espletamento del tirocinio forense, di durata non superiore a 12 mesi, presso l’Avvocatura comunale di Firenze.

Il candidato alla selezione deve possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; essere in possesso della laurea specialistica/ magistrale (LS/LM) in giurisprudenza, oppure del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; avere un voto di laurea non inferiore a 90/110; non aver iniziato la pratica forense da più di 6 mesi.

La domanda per l’ammissione al presente tirocinio deve essere redatta possibilmente in base al modulo allegato all’Avviso e sottoscritta con firma autografa e leggibile del candidato. Può essere inoltrata al Comune di Firenze, scannerizzata in pdf unitamente al documento di identità ed al curriculum, al seguente indirizzo e-mail: avvocatura@comune.fi.it entro il 02 maggio 2018. In alternativa, può essere spedita a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Firenze – Direzione Avvocatura – Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, 1 – 50122, sempre entro e non oltre il 02 maggio 2018.

La selezione avverrà tramite un colloquio attitudinale e motivazionale, fissato per il 3 maggio 2018 alle ore 14:00, mentre la valutazione complessiva terrà conto dell’esito del colloquio, del curriculum vitae e del voto di laurea.

