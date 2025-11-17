Banca d’Italia, concorso per 60 giuristi: fissata la prova del 4 dicembre

La Banca d’Italia ha pubblicato il diario delle prove d’esame relativo al concorso per 60 assunzioni a tempo indeterminato con orientamento giuridico, confermando una novità molto attesa: la prova scritta per il profilo B (Assistenti) si terrà il 4 dicembre 2025 alle ore 10:00, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di Roma (viale Tor di Quinto 153). Le domande sono ormai chiuse e i candidati possono iniziare a organizzare la preparazione in vista delle selezioni.

Di seguito un riepilogo completo dei profili, delle prove e delle informazioni utili, sulla base del bando ufficiale e delle ultime comunicazioni sul diario. Per la preparazione, abbiamo pubblicato un volume dedicato, disponibile anche su Amazon.

1. I profili previsti dal bando di concorso Banca d’Italia

Il concorso riguarda due differenti profili professionali:

A. 35 Esperti in discipline giuridiche

Si tratta di figure con competenze avanzate, chiamate a svolgere attività di analisi normativa, redazione e controllo di atti, partecipazione a processi e progetti istituzionali. Sono richiesti titoli magistrali o a ciclo unico in ambito giuridico, politico–amministrativo o economico, con punteggio minimo di 105/110.

B. 25 Assistenti in discipline giuridiche

Ruoli di supporto alle attività amministrative e normative degli uffici centrali e territoriali. Basta una laurea triennale in ambito giuridico, politico o economico.Per entrambi i profili valgono i requisiti generali (cittadinanza UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, ecc.).

2. La domanda di partecipazione al concorso

Le candidature, da presentare esclusivamente online sul sito della Banca d’Italia, erano aperte fino alle ore 16:00 del 3 novembre 2025. Oggi non è più possibile inviare nuove domande.

Le persone candidate possono verificare la propria posizione e l’ammissione alle prove attraverso l’applicazione dedicata sul sito dell’Istituto. L’ammissione avviene sempre con riserva e il possesso dei requisiti sarà verificato anche in sede di prova, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione.

3. Le prove di concorso

Le procedure sono diverse per i due profili.

Profilo A – Esperti

Sono pervenute 10.618 domande, superando la soglia delle 3.000 prevista dal bando: si terrà quindi un test preselettivo. Il calendario verrà comunicato entro gennaio 2026 tramite sito ufficiale e Gazzetta Ufficiale. Il test sarà articolato in due sezioni: materie giuridiche previste dal programma;

lingua inglese. La prova scritta, successiva alla preselettiva, comprenderà tre quesiti sintetici e un elaborato in inglese.



Profilo B – Assistenti

Per questa procedura sono arrivate 6.219 domande, attivando la preselezione per titoli. Sono stati ammessi alla prova scritta 1.501 candidati, con punteggio di almeno 14,75. La prova scritta è ora ufficialmente fissata per il 4 dicembre 2025 alle ore 10:00 a Roma, viale Tor di Quinto 153.

La prova scritta consiste in tre quesiti a risposta sintetica e un breve elaborato in lingua inglese.



Prova orale (entrambi i profili)

Consiste in un colloquio sulle materie del programma e una conversazione in inglese. Per superarla occorrono almeno 36 punti su 60

4. Consigli per la preparazione al concorso Banca d’Italia

Con la data ufficiale della prova degli Assistenti e la preselettiva degli Esperti in arrivo, è il momento di organizzare lo studio in modo strategico.



1. Studiare il programma ufficiale

Il bando indica chiaramente le aree da approfondire:

-Diritto privato (obbligazioni, contratti, società, responsabilità civile, titoli di credito).

-Diritto amministrativo (procedimento, provvedimenti, discrezionalità, responsabilità PA).

-Diritto UE (fonti, istituzioni, concorrenza, circolazione, competenze).

-Per gli Esperti, anche legislazione bancaria e antiriciclaggio.



2. Fare pratica con domande a risposta sintetica

La prova scritta premia la capacità di:

-selezionare le informazioni essenziali;

-essere chiari e ordinati;

-argomentare con rigore giuridico.

Esercitarsi su tracce realistiche è fondamentale. Per questo abbiamo pubblicato un volume dedicato, disponibile anche su Amazon.



3. Curare l’inglese scritto e orale

L’elaborato in inglese pesa sulla valutazione e la conversazione orale può fare la differenza.



4. Portare attenzione agli aspetti organizzativi

-Arrivare con congruo anticipo al luogo d’esame.

-Portare documento d’identità valido.

-Preparare il materiale consentito (testi normativi non commentati, solo in formato cartaceo).

