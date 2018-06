Avvocati in zona sisma, proroga sospensione adempimenti previdenziali

Avvocati colpiti dal sisma, proroga dei termini per adempimenti previdenziali

La Cassa nazionale forense, previa delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2018 e tenuto conto del D.L. n. 55/2018 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), comunica quanto segue:

per i professionisti interessati dai recenti eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale (il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017), devono intendersi sospesi tutti i termini dei versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi scadenti nel periodo compreso tra la data di ciascun evento sismico ed il 2 gennaio 2018;

che hanno colpito l’Italia centrale (il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017), devono intendersi scadenti nel periodo compreso tra la data di ciascun evento sismico ed il 2 gennaio 2018; si individua nel 31 gennaio 2019 il nuovo termine per il pagamento e per gli adempimenti previdenziali sospesi , nonché per l’eventuale richiesta di rateazione;

il , nonché per l’eventuale richiesta di rateazione; la rateazione può essere accordata fino a 5 rate annuali, con un importo minimo pari ad euro 11,00 per ciascuna rata, mediante emissione di appositi bollettini MAV annuali che andranno in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020.

La delibera della Cassa precisa inoltre che la sospensione non riguarda gli adempimenti in scadenza successivamente al 2 gennaio 2018, inclusi quelli relativi ai contributi minimi 2018 e al mod. 5/2018, per i quali restano confermati i termini ordinari.

