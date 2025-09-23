E se l’atto lo scrive ChatGPT? L’Intelligenza Artificiale in tribunale

Il Tribunale di Torino Sez Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2025, ha rigettato in toto l’opposizione presentata da una parte privata contro alcuni avvisi di addebito. La notizia non sarebbe di per sé particolarmente rilevante, se non fosse per un dettaglio che spicca, anzi, rimbomba nel dispositivo: il giudice ha sottolineato che il ricorso era stato redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e che questo ha avuto un ruolo nel determinare il carattere generico, inconferente e formalistico delle allegazioni. Fin qui, nulla di nuovo sotto il sole. Che l’uso dell’IA generativa nel mondo legale stia prendendo piede è cosa nota. Ma questa decisione sposta l’ago della bilancia verso un punto che fino a ieri era solo oggetto di convegni e tweet ironici: se un atto processuale è scritto in gran parte da un assistente artificiale, e risulta privo di concretezza e rilevanza, chi ne risponde? E ancora: l’uso dell’IA può influenzare la valutazione giudiziale dell’atto stesso? Pare di sì. E con conseguenze anche economiche. Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal Prompting – Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale , e il Master in Intelligenza Artificiale per imprese, professionisti e avvocati – II edizione . Inoltre, abbiamo pubblicato in materia il volume Intelligenza artificiale – Essere avvocati nell’era dell’AI generativa , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon ,

La vicenda. L'opponente aveva presentato un ricorso al Tribunale del lavoro, impugnando alcuni avvisi di addebito con una serie di doglianze – decadenza, nullità, prescrizione, silenzio-assenso – che nel merito sono state integralmente respinte, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, tuttavia, si è spinto oltre, condannando la parte attrice al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 commi 3 e 4 per responsabilità aggravata, così motivando: "Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto "col supporto dell'intelligenza artificiale" , costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende che si determina equitativamente in € 500". Ora, ritenendo che sia stato il ricorrente a dichiarare esplicitamente di aver redatto il ricorso con l'ausilio dell'intelligenza artificiale , il giudice nel prenderne atto ne ha tratto la conseguenza che l'uso dell'IA, per quanto non vietato, non solleva dalla responsabilità , ma anzi può essere indice di superficialità se mal gestito.

L’art. 96, comma 3, del Codice di procedura civile – introdotto con la riforma del 2009 – prevede una condanna automatica al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice in caso di lite temeraria , cioè se la parte agisce o resiste in giudizio con malafede o colpa grave. In passato, tale norma è stata applicata nei casi di ricorsi manifestamente infondati, strumentali o dilatori. Ma qui il punto è diverso: il ricorso non è stato giudicato manifestamente infondato solo nel merito, ma anche nella forma e struttura, giudicate inconsistenti e artificiose . Il Tribunale ha implicitamente fatto discendere la colpa grave non dal contenuto delle eccezioni sollevate (che potevano anche avere fondamento teorico), ma dal modo in cui erano state presentate, prive di legame logico con i fatti del caso . E l’origine “intelligente” – cioè redatta con l’ausilio di IA – viene messa a verbale quasi come elemento di contorno aggravante : non perché l’IA sia vietata, ma perché l’uso disinvolto di uno strumento potente senza controllo umano può generare effetti processualmente sanzionabili.

5. Conclusioni. Tra responsabilità umana, illusioni digitali e una giustizia ancora troppo analogica



La sentenza del Tribunale di Torino del 16 settembre 2025 è una cartina di tornasole del momento storico che stiamo attraversando come professionisti del diritto, come sistema giudiziario e, più in generale, come società.

Viviamo in un momento storico e sociale in cui l’intelligenza artificiale sembra promettere risposte a tutto: scrive testi, riassume contratti, commenta sentenze, redige e-mail più brillanti di quelle dei praticanti e scrive ricorsi. L’illusione tecnologica è potente: ci fa credere che basti un prompt ben formulato per generare un contenuto efficace, logico, argomentato, spendibile nel contesto più formale che esista — quello processuale, quello dove la forma è sempre sostanza.

Ma questa vicenda giudiziaria ci restituisce un principio essenziale: l’atto giuridico non è un documento decorativo, bensì un ponte tra il fatto e il diritto, una costruzione logica che pretende cura, consapevolezza, conoscenza dei fatti, e — soprattutto — responsabilità.

L’IA non è la scorciatoia, è una cassetta degli attrezzi

Il fascino delle scorciatoie non è nuovo: lo sanno gli studenti sotto esame, gli avvocati oberati di fascicoli, e persino certi consulenti che millantano efficienza a colpi di copia-incolla. Ma la scorciatoia digitale, se presa senza mappa, porta dritto in un burrone.

L’intelligenza artificiale può e deve essere utilizzata come strumento di supporto alla riflessione giuridica: può aiutare a individuare argomenti, sollevare domande, suggerire collegamenti normativi. Ma non potrà mai — e ripeto: mai — sostituire la funzione interpretativa, strategica e valutativa dell’avvocato. Chi pretende di delegare alla macchina il compito di decidere cosa scrivere in un atto processuale confonde l’IA con una sorta di giurista automatico. E rischia di trasformare il diritto in fuffa generativa.

Serve (anche) una riflessione deontologica e normativa

Questa sentenza — senza volerle attribuire il peso della rivoluzione — apre uno spazio di riflessione che il legislatore e le istituzioni forensi farebbero bene ad abitare. Se il trend attuale continuerà, nei prossimi anni aumenteranno gli atti redatti, in tutto o in parte, con l’ausilio di IA generativa.

Che cosa comporta questo?

Serve trasparenza ? Andrà dichiarato nei fascicoli che l’atto è stato assistito da IA?

? Andrà dichiarato nei fascicoli che l’atto è stato assistito da IA? Serve una forma di valutazione ex ante della qualità tecnica di questi atti, magari da parte degli ordini professionali?

della qualità tecnica di questi atti, magari da parte degli ordini professionali? La responsabilità deontologica dell’avvocato potrà essere aggravata in caso di uso negligente dell’IA?

dell’avvocato potrà essere aggravata in caso di uso negligente dell’IA? I magistrati avranno a disposizione strumenti per identificare più agevolmente contenuti generativi, che mancano di pertinenza logica?

Sono domande che non possono restare sulla soglia del dibattito accademico, ma devono entrare nel cuore pulsante delle riforme giuridiche in corso. A maggior ragione ora che l’Unione Europea ha approvato l’AI Act, che include disposizioni etiche e regolatorie su trasparenza, tracciabilità e supervisione umana.

Il diritto non si automatizza, si interpreta

C’è un errore di fondo in molte narrazioni sull’uso dell’IA nel diritto: l’idea che il diritto sia una scienza esatta, dove a un dato fatto corrisponde una norma e a una norma una decisione. È un approccio computazionale, deterministico, che ignora la dimensione interpretativa, valoriale e strategica dell’attività giuridica.

Scrivere un ricorso non è come compilare un modulo fiscale: è un atto creativo, riflessivo, argomentativo. Richiede contesto, sensibilità giuridica, consapevolezza delle ricadute processuali. In una parola: richiede umanità.



L’intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, non possiede intenzionalità, né finalismo, né capacità strategica. Genera parole, non significati. Propone connessioni, non scelte difensive. E, soprattutto, non sarà mai condannata ex art. 96 c.p.c.: a rispondere, davanti al giudice e davanti al cliente, sarà sempre l’umano.

L’avvocatura del futuro? Umana, formata, e con IA in tasca (ma non in aula)

Non si tratta di demonizzare l’innovazione, ma di governarla. L’avvocatura del futuro non potrà fare a meno dell’intelligenza artificiale, così come non può più fare a meno del digitale. Ma dovrà saperla usare con criterio, competenza, metodo. E su questo la formazione professionale obbligatoria ha una responsabilità decisiva.

Non servono corsi di prompt engineering per avvocati ansiosi. Serve, piuttosto, una cultura giuridica che non abdichi al pensiero critico, anche quando l’assistente virtuale è brillante, veloce e apparentemente competente. La tentazione dell’outsourcing cognitivo è forte, ma la professione forense non può essere ridotta a revisione di bozze scritte da algoritmi.

In un’aula di tribunale, quello che conta non è la bellezza dell’atto, ma la forza dell’argomentazione. E quella, l’IA non la possiede.

L’intelligenza artificiale nel diritto è qui per restare. Ma non per sostituire chi il diritto lo conosce, lo pratica e lo vive ogni giorno. È un alleato, non un delegato. Un supporto, non un surrogato.

Chi pensa che basti un prompt per vincere una causa finirà per perdere anche la faccia.

E magari, come in questo caso, pagherà pure 500 euro.