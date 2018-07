Sezioni Unite: natura e criteri di quantificazione dell'assegno divorzile

Assegno divorzile: La lettura delle Sezioni Unite

Versione PDF del documento

Dichiarazione dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia: Le Sezioni Unite hanno dato una corretta lettura alla natura dell’assegno divorzile. Natura Compensativa di quanto nella famiglia una donna ha investito in luogo della carriera lavorativa. D’altra parte il lavoro in famiglia di sostegno ha una valenza seppure diversa altrettanto importante. Pertanto, pur non recuperando il tenore di vita, le Sezioni Unite hanno statuito che non si può eliminare tout court un assegno solo perché cade il principio di solidarietà vigente nella separazione. Valutare ogni caso a se’ e’ quanto va fatto tenendo conto dei parametri della durata di matrimonio impegno nella famiglia e condizioni economiche .

L’ormai nota sentenza della Cassazione del maggio dello scorso anno (sent. 11504/2017), aveva ribaltato completamente l’orientamento consolidato in giurisprudenza relativo al criterio per la determinazione dell’assegno divorzile. Se prima di tale pronuncia il criterio preso in considerazione era quello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, successivamente la giurisprudenza ha iniziato a fare riferimento all’autosufficienza economica del coniuge.

Oggi il Comunicato: Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno individuato quelli che dovranno essere i criteri per il calcolo dell’assegno divorzile. Un criterio composito che si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo e che esclude il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Dunque “ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto“. In questo modo, il parametro con cui viene determinato l’importo dell’assegno “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno perciò stabilito che“all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.



Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia Michele Angelo Lupoi, 2018, Maggioli Editore 2018, L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale. Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la...



© RIPRODUZIONE RISERVATA