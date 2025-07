Il ruolo di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) – Scheda di Diritto

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è un’autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, inizialmente con competenze limitate al settore dell’energia elettrica e del gas. In seguito, le sue funzioni sono state estese ai servizi idrici (D.lgs. 201/2011), al ciclo dei rifiuti urbani (legge di bilancio 2018) e al settore del teleriscaldamento.

L’ARERA si configura come ente pubblico dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, funzionale e contabile, e non risponde gerarchicamente al Governo, pur essendo soggetta a controlli di legittimità contabile e a obblighi di rendicontazione verso il Parlamento.

L’ARERA ha lo scopo di tutelare gli interessi di utenti e consumatori, garantendo l’efficienza, l’equilibrio economico e la sostenibilità dei servizi di pubblica utilità nei settori di competenza. La legge istitutiva impone all’Autorità di operare secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, pubblicità e proporzionalità. Essa agisce con atti di natura regolatoria, provvedimentale e consultiva, adottando decisioni che producono effetti giuridici verso l’esterno, sebbene formalmente non qualificate come atti amministrativi tipici.

4. Struttura organizzativa e funzionamento



L’ARERA è composta da un collegio di cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti. I componenti durano in carica sette anni, non rinnovabili, e non possono esercitare attività professionali o commerciali durante il mandato. Il collegio adotta le deliberazioni dell’Autorità, mentre l’apparato tecnico-amministrativo è organizzato in direzioni e uffici con competenze settoriali.