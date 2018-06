Appello nel processo tributario e ammissibilità dei documenti

Versione PDF del documento

Nel processo tributario il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado.

Massima: La documentazione tardivamente prodotta in primo grado, nuovamente prodotta in appello nel rispetto del termine di costituzione in sede di gravame – deve ritenersi corretta e conforme alla speciale disciplina del rito tributario di cui al d.lgs. 546/92, in base alla quale – diversamente da quanto previsto dall’art.345 u.c. cpc per il rito ordinario – è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello (art.58, 2^co., d.lgs. 546/92 cit.).

In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.