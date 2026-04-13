Fognatura e allagamento dell’abitazione di una condomina: quando il Comune non riesce a provare il fortuito. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 32643 del 23/11/2023

Corte di Cassazione -sez. II civ- sentenza n. 8474 del 04- 04-2026 allagamento-Comune-condomino-sentenza.pdf 246 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: allagamento e fognatura inefficiente, i fatti e le responsabilità

La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile facente parte di un caseggiato, danneggiato da un grave allagamento (verificatosi il primo ottobre 2018). L’attrice sosteneva che l’evento era imputabile all’inefficienza della rete fognaria comunale, ormai inadeguata da oltre vent’anni rispetto alla crescita demografica del territorio. Nel ricorso la condomina faceva presente che già durante un precedente allagamento (febbraio 2018) erano “collassate le spalle laterali di cemento armato del collettore fognario comunale”, lasciando l’impianto “a cielo aperto”. Nonostante ciò, il Comune si era limitato a un’ordinanza che imponeva ai residenti di accedere alle proprietà tramite un percorso alternativo, senza adottare interventi strutturali per mettere in sicurezza la zona.

Il primo ottobre 2018, in occasione di una pioggia intensa, la voragine formatasi mesi prima si era riempita d’acqua e aveva generato “un vero e proprio fiume di liquami” che aveva invaso strade e abitazioni. L’attrice conveniva quindi il Comune chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode della rete fognaria. Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda, ritenendo non provato il caso fortuito. La Corte d’Appello di Napoli, invece, riformava la decisione, affermando che l’evento meteorologico aveva carattere eccezionale e integrava il fortuito idoneo a escludere la responsabilità del Comune. La Corte territoriale valorizzava i dati pluviometrici richiamati dal CTU, secondo cui il pluviografo della rete regionale aveva registrato circa 60 mm di pioggia in meno di un’ora, con un periodo di ritorno di circa 100 anni.

La proprietaria ricorreva in Cassazione denunciando, da un lato, la nullità della consulenza tecnica per avere il CTU acquisito dati non prodotti dalle parti e non verificabili; dall’altro, la violazione dell’art. 2051 c.c., poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto provato il fortuito sulla base di elementi non attendibili e non riferiti al luogo specifico dell’evento. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Caso fortuito e piogge intense: quando il Comune è responsabile?

Il Comune può invocare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. quando i dati pluviometrici utilizzati dal CTU non provengono da fonti attendibili né sono riferiti al luogo esatto dell’evento?

3. La soluzione: niente fortuito senza dati meteo affidabili e locali

La Cassazione ha confermato la validità della CTU, chiarendo che il consulente può acquisire autonomamente dati pubblici utili al quesito, purché le parti possano discuterli. Nel caso concreto il contraddittorio sui dati pluviometrici era stato garantito e la parte non aveva contestato tempestivamente l’operato del CTU. Per questo la Corte ha escluso la nullità della relazione tecnica, precisando che l’uso di informazioni pubblicamente accessibili non invalida la consulenza se resta nei limiti dell’incarico e del confronto tra le parti.

Diversamente, i giudici supremi hanno accolto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2051 c.c. La Corte ha chiarito che l’accertamento del fortuito meteorologico richiede dati scientifici “di stampo statistico”, riferiti al “contesto specifico di localizzazione della res” e provenienti da “fonti certe e qualificate”. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha attribuito rilievo a dati provenienti da un generico sito internet e riferiti a un pluviografo situato in un comune limitrofo, senza verificare la loro attendibilità né la loro effettiva riferibilità al luogo dell’evento.

La Cassazione ha precisato che il fortuito può essere riconosciuto solo quando le piogge presentano caratteri di imprevedibilità oggettiva e straordinarietà, accertati mediante dati pluviometrici di lungo periodo e provenienti da fonti istituzionali. Poiché tali requisiti non sono stati soddisfatti, la Suprema Corte ha dato ragione alla condomina danneggiata.

La decisione si chiude con un principio chiaro: le precipitazioni atmosferiche integrano il caso fortuito solo quando assumono caratteri di eccezionalità e imprevedibilità oggettiva, accertati con dati scientifici affidabili e riferiti al luogo specifico dell’evento.

4. Le riflessioni conclusive: art. 2051 c.c., prova del fortuito e responsabilità del custode

La responsabilità da custodia di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), purché costituisca la causa esclusiva del danno. Per verificare se un evento atmosferico possa essere considerato “caso fortuito”, è necessario basarsi su dati scientifici e oggettivi, come i rilevamenti pluviometrici, riferiti al luogo e al periodo in cui si è verificato il danno (Cass. civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; Cass. civ., sez. III, 01/02/2018 n. 2482; Trib. Pescara 5 aprile 2022, n. 440). Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha fondato il fortuito su dati pluviometrici di provenienza incerta, tratti da un sito non qualificato e neppure riferibili con sicurezza al territorio dove si trovava il caseggiato della condomina danneggiata. La Cassazione ha rilevato che, senza un collegamento a fonti ufficiali e senza una precisa riferibilità geografica, tali rilevazioni non possono dimostrare l’eccezionalità dell’evento atmosferico. In altre parole la decisione in commento conferma che il fortuito non può basarsi su dati meteorologici generici o non certificati: solo informazioni ufficiali, verificabili e riferite al luogo esatto dell’evento possono escludere la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

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